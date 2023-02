Käytöstä poistettuja automaattisen liikenteenvalvonnan kameratolppia ei Tampereella aiota poistaa joka paikasta. Seuraavalla aukeamalla kerromme tästä nopeusvalvonnan oivalluksesta. Poliisi ja Tampereen kaupunki näet miettivät yhdessä, mitkä tolpat säästetään, vaikkei niissä enää koskaan ole kameraa kuvaamassa ylinopeutta tai punaisia päin ajavia autoilijoita.

Syy vanhojen tolppien jättämiseen on nerokkaan yksinkertainen. Ne alentavat edelleen ajonopeuksia ilman kameraakin ja ovat ”ilmaisia” välineitä. Vaihtoehto olisi metallinkeräys.

Nopeuksiin tehoaminen on kaksipiippuinen juttu. Satunnaiset liikkujat varmasti kavahtavat.

Hankalampi porukka ovat paikalliset tapakaaharit esimerkiksi pikkukaduilla, joista Morolle tulee usein vinkkejä. Autoilijat tietävät kamerapaikat ja myös tolpat, joissa ei koskaan ole kameraa. He jatkavat kaahaamistaan kotikadulla ja hetken päästä tyhjän kameratolpan ohi. Joitakin heistä tyhjä tolppa voi ärsyttää lisävauhtiin.

Tämä porukka on myös vaarallisin, sillä he liikkuvat samalla alueella toistuvasti ja usein.

Autoilijoiden ajonopeudella on jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuudelle iso merkitys. Turvallisuuden takia on hyvä, että poliisi vähentyneinkin resurssein valvoo nopeuksia tutkillaan ja kamera-autoillaan. Siinäkin soisi, että valvontaa kohdistettaisiin reilusti 30:n ja 40:n rajoitusalueille, joissa on esimerkiksi lapsia liikkeellä.