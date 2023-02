Moro, Vapriikki

Luontotohtorille voi lähettää pähkäiltävää valokuvan kera moro@aamulehti.fi -sähköpostiin. Kuva on tunnistamisen kannalta tärkeä asia.

Kerro myös, millä paikkakunnalla ja millaisessa paikassa havainto on tehty. Liitäthän kysymykseen myös tiedon luontohavainnon ajasta sekä eliön kokoarvion.

Luontotohtori setvii Pirkanmaalla tehtyjä lukijoiden luontohavaintoja. Moron luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on Tampereen luonnontieteellisen museon intendentti.

Lukijan kysymys: Löysin tällaisen eläimen kuvan pihakamerastamme Viialassa.

Metsäkauriita, hirviä ja valkohäntäkauriita siellä näkyy. Mutta tämä on mustahäntäinen!

Jaakko Teppo

Luontotohtorin vastaus: Kuvassa tallustelee valkohäntäpeura eli valkohäntäkauris.

Eroina metsäkauriiseen ovat muun muassa selvästi suurempi koko, pidemmät jalat, ja haaroittuneet sarvet (jos niitä on). Täpläkauris eli kuusipeura on saman kokoinen, mutta aikuisenakin vaaleatäpläinen. Paras tuntomerkki on kuitenkin kuvassa hyvin erottuva häntä. Se on valkohäntäkauriilla pitkä, päältä tumma ja alta valkoinen.

Pelästyessään eläin nostaa hännän pystyyn, jolloin sen vaalea alapuoli (lajinimi!) näkyy hyvin.

Metsäkauriin häntä on hyvin lyhyt, eikä se juuri erotu. Takapäässä hännän tienoilla on tosin vaaleakarvainen alue.