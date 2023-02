Tykkäisitkö klassikkosävelien kuuntelemisesta Tampere-talossa lasten kanssa – Moro arpoo lippupaketin konserttiin

Ohjelmassa on perinteisiä klassikkosävelmiä ja yhteistä laulua.

Moro, Tampere-talo

Tampere Filharmonian lasten konsertin solisti ja vetäjä Satu Sopanen lupaa, että konsertissa kuullaan korvia hiveleviä klassikkosävelmiä.

Konsertteja on Tampere-talossa kaksi perjantaina 24. helmikuuta. Ensimmäinen on kello 16 ja toinen kello 18. Tampere-talosta kerrotaan, että konsertin kesto on noin 35 minuuttia, ja lasten ikäsuositus on alle viisi vuotta.

Laulua ja rytmejä

Konsertissa lauletaan, rytmitellään, ihastellaan soittimia, nautitaan kauniista musiikista – ja vietetään yhdessä kotoinen hetki, joka jättää mieleen mukavia muistoja ja rohkaisee tulemaan uudelleen.

”Tärkeintä on mielestäni se, että pienille tulee konsertissa turvallinen olo. Varsinkin heille, joille tämä on aivan ensimmäinen konserttikokemus”, toteaa Sopanen.

Konsertissa myös yleisö pääsee osallistumaan. Luvassa on yhteislaulua, mikä on tärkeää. Sopasen mukaan nykyään perheissä voisi laulaa enemmän sen sijaan, että kuunnellaan musiikkia tallenteilta.

Elämyksiä lapsille

Tampere Filharmonian tärkeänä tavoitteena on tuoda musiikkielämyksiä lasten ja nuorten saataville.

Esimerkiksi tänä lukuvuonna Filharmonia järjestää konsertin jokaiselle Tampereen luokka-asteelle päiväkoti-ikäisistä lukiolaisiin.

Tuttuja lauluja

Filharmonian Vauva- ja taaperokonsertit pidetään Tampere-talon Pienessä salissa.

Konserteissa kuullaan useammalle sukupolvelle rakkaita melodioita ja lastenlauluja kuten Ihahaa ja Nallekarhun tanssilaulu.