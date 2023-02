Tampereella juodaan ilmaiseksi erikoisen nimistä kirkasta, mutta kuka oikein keksi Papin Kullan?

Alkoholitonta kuplajuomaa ei voi ostaa mistään, vaan pulloja jaetaan erilaisissa yleisötilaisuuksissa.

Moro, kirkonmäki

Tampereella on tehty hassun niminen juoma, jota ei myydä missään.

Papin Kulta on sanamuunnos hieman tunnetuimmasta juomatuotteesta, mutta prosentteja siinä ei ole lainkaan.

Saimme lukijaltamme pyynnön selvittää Papin Kullan taustaa. Tampereen ev. lut. seurakuntien Kaupunkiteologi Jiri Santaharju vastasi Moron kysymyksiin sähköpostitse.

”Papin Kulta on tosi kuin vesi. Muutama vuosi sitten sain toimia "kesäpappina” ja työhöni kuului ihmisten kohtaaminen kaupungilla, toreilla ja kaikkialla missä ihmiset aikaa viettivätkään. Kyseinen kesä oli todella kuuma ja siitä tuli mieleen, että kuplavesi voisi tulla tarpeeseen ihmisille.”

”Hetken pyörittelyn jälkeen mieleen tuli perinteinen saunajuoma Lapin Kulta, joka pienellä näppärällä sanamuunnoksella taipui Papin Kullaksi. Logosta kompassi vaihtui myös ristiä muistuttavaksi tähdeksi.”

Miksi näitä on tehty?

”Papin Kulta -pullojen avulla haluttiin tehdä madaltaa kynnystä kohtaamisiin ja tehdä siitä kiva lähestymistapa. Ainahan se on hauska ilahduttaa ja ehkä jopa naurattaa ihmisiä. Niistä saatu palaute on ollut ennen kaikkea positiivista ja on ilahduttu siitä, että kirkolla on vähän pilkettä silmäkulmassa. Ainut ”negatiivinen” palaute on ollut sitä, kun välillä pullot ovat päässeet loppumaan joissain tapahtumissa tai kesällä kaupungilla.”

Ovatko ne yhä tuotannossa?

”Viimeksi Pirkka-hallin häämessuilla Papin Kullat olivat kovasti kävijöiden suosiossa.”

Mistä pullon voisi hankkia ja mihin hintaan?

”Emme ole tarkoituksella halunneetkaan lähteä myymään Papin Kulta -pulloja vaan ne on nimenomaan tarkoitettu ilahduttamaan ihmisiä ja jaettavaksi ilmaiseksi niissä tilaisuuksissa ja paikoissa, joissa niiden jakaminen on tuntunut luontevalta ja sopivalta.”

Papin Kullasta on tehty myös haalarimerkki opiskelijoiden käyttöön.

”Välillä kesällä voi nähdä papin torilla, rannalla tai vaikkapa puistojumpassa, joka jakaa näitä pulloja. Ainakin tulevien MM-kisojen aikaan Keskustorin Vanhalla kirkolla pidettävissä kisakirkoissa voi nauttia Suomen otteluiden lisäksi Papin Kultaa.”

Onko näistä tullut palautetta seurakunnille?

”Papin Kulta on ollut erittäin suosittu myös opiskelijoiden parissa. Seurakuntien oppilaitostyölle onkin teetetty logosta myös haalarimerkkejä korkeakouluopiskelijoille.”