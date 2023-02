Olen viime kuukaudet lukenut historian ja Suomen jännistä naisista, sekä Suomen ensimmäisistä naisista useastakin teoksesta. Olen kuunnellut podcasteja, Politiikka-Suomea, ollut asian äärellä ja pohtinut.

Paljon on vettä virrannut puolessa vuosisadassa, mutta miksi tasa-arvo ei etene nopeammin? Miksi rakenteellinen naisviha on niin tiukassa? Miksi asenteet muuttuvat niin hitaasti?

Naistenpäivään on joitakin viikkoja, mutta otan varaslähdön. Ihmisistä puhutaan upeita asioita postuumisti. Sääli. He eivät ole sitä kuulemassa. Haluan kehua eläviä naisoletettuja.

Mikä merkitys naisesikuvilla on? Olet nähnyt että joissakin tehtävissä on vain miehiä. Läpi harmaan kiven, esiin astuu nainen, joka liittyy tähän joukkoon. Hän on joutunut tekemään ison työn päästäkseen siihen missä on. Koska keskinkertainen suoritus ei riitä. Hän pystyi tuohon. Jos hän pystyi tuohon, niin minäkin pystyn ehkä. Me pystymme. Se on mahdollista. Tällainen poikkeusyksilö sähköistää naiset ympärillään. Hän on soihdunkantaja. Arvojohtaja. Muutos on alkanut.

Tarja Halonen. Järein esikuvani. Suomen ensimmäinen vaikka kuinka monessa asiassa ennen Suomen ensimmäistä naispresidenttiyttä. Sorrettujen äänitorvi ja ikoninen kansallismonumentti. Tarja Haloselle patsas heti!

Anneli Jäätteenmäki. Hän on aurannut tietä muille jälkeensätuleville. Jäätteenmäki oli ensimmäinen nainen ison puolueen puheenjohtajana, pääministerinä JA EU:n parlamentin puhemiehistössä. Hän on myös rikkonut edelleen voimassa olevan äänimääräennätyksen europarlamenttivaaleissa.

Sanna Marin. Asettua pääministerin tehtävään aikana, jolloin maailmaa kohtaa pandemia ja sitten Venäjän kammottava hyökkäyssota Ukrainaan. Mitä ovatkaan olleet ne sekunnit takahuoneessa ennen ensimmäisen koronasulun suoraa lähetystä tai asettumista kameroitten eteen Niinistön kanssa Nato-jäsenyyden hausta kerrottaessa! Ihminen joka hoitaa eeppiset mittasuhteet saaneen ratikkakeskustelun niin tyylillä, pystyy mihin vaan.

Anna-Kaisa Ikonen. Tampere on mahtikierteessä. Liekeissä suorastaan. Ihmiset Helsingissä pohtivat muuttaako Manseen. Monet ovat muuttaneet. Jo on aikoihin eletty! Pormestari on kaupungin keulakuva. Hän hoitaa kaupungin asioita eri ryhmittymien ja virkamiesten kanssa ja samaan aikaan on Tampereen kasvot ulkomaailmalle. Ja sen homman hän hoitaa todella hyvin.

Tästä tulikin näköjään aika poliitikkopainotteinen fanitus, tasapuolisesti poliittisen kentän eri väreissä. Fanittaminen on kiinnostavaa. Se voi perustua järkeenkin, mutta ennen kaikkea tunteeseen.

Tutustu naisiin jotka tekevät asiat omalla tavallaan. Seura tekee kaltaisekseen ja omilla esikuvilla on isosti väliä. Hyvää etukäteistä Naisten päivää!

Kirjoittaja on tamperelainen näyttelijä.