Pyynikintien pettymysten jalkakäytävän hoidosta tuli nyt kehuja asukkailta

Pyynikintien jalkakäytävä on nyt ollut hienossa kunnossa.

Moro, Pyynikki

Moro-lehti on tehnyt Pyynikintien jalkakäytävän kunnossapidosta Rosendahlin kohdalla useita juttuja. On ollut epäselvää kunnossapitovastuusta, joten käytävä on ollut pitkään auraamatta sekä viime että tänä talvena.

Ihmiset ovat joutuneet sen takia kävelemään kadulla.

Tämä oli usein jalkakäytävän kunto ennen kuin kunnossapitovastuut selkeentyivät.

Moron selvityksessä varmistui, että jalkakäytävän hoito puiston kohdalla kuuluu kaupungille.

Nyt asia on kunnossa, kiittää Moron lukija!

”Seitsemänvuotias ekaluokkalainen aamuisin joutuu kohdasta kouluun pyöräilemään. Jalkakäytävä ollut todella vaarallisessa kunnossa! Nyt se on ollut kiitettävässä kunnossa! Kiitos.”