Lukijan kysymys: Tämmöinen tuli eteen Parkkuussa 3.8. mustikkareissulla. Oli heinikkoisella polulla. Tulkitsin, että jaloista päätellen on jokin toukka, mutta onko sittenkään?

Jukka Ylisiurunen

Luontotohtorin vastaus: Toukkahan tämä on, ja pelottavasta ulkonäöstään huolimatta aivan harmiton horsmakiitäjän toukka, joka on matkalla koteloitumaan maaperän lehtikarikkeeseen.

Yllätettynä se kohottaa eturuumiinsa maasta, jolloin kyljen isot silmätäplät näkyvät hyvin. Varsinaiset silmät ovat tietysti päässä ja paljon pienemmät.

Silmätäplillä on tarkoitus säikytellä toukkia saalistavia pikkulintuja, joille jokin pitkulainen ja käärmeen tapainen on kauhistus. Horsmakiitäjän pääravintokasvin voi päätellä sen nimestä. Aikuinen perhonen on vihreän ja pinkin juovikas.