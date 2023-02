Voiko saukko liukua Lempäälässä lumessa jopa kymmeniä metrejä – Asiantuntija epäilee

Moro, Vapriikki

Luontotohtorille voi lähettää pähkäiltävää valokuvan kera moro@aamulehti.fi -sähköpostiin. Kuva on tunnistamisen kannalta tärkeä asia.

Kerro myös, millä paikkakunnalla ja millaisessa paikassa havainto on tehty. Liitäthän kysymykseen myös tiedon luontohavainnon ajasta sekä eliön kokoarvion.

Luontotohtori setvii Pirkanmaalla tehtyjä lukijoiden luontohavaintoja. Moron luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on Tampereen luonnontieteellisen museon intendentti.

Lukijan kysymys: Lempäälän Ruodasjärven jäällä on ollut useampana talvena saukon jälkiä.

Jäiden tulon jälkeen on saukon jälkien tuntumaan tullut pitkä, reilut 10 senttiä leveä ura. Osa urajäljistä on luultavasti saukon mahallaan luisumista. Osan matkaa uramainen jälki on kuitenkin monta kymmentä metriä pitkä. Onko saukko voinut luisua niin pitkiä matkoja?

Kuvat on otettu 6.12.2022.

Katri Lilja

Luontotohtorin vastaus: Yleisesti saukko kuten muutkin näätäeläimet liikkuvat loikkimalla eli lyhyin hypähdyksin. Alamäessä tai liukkaalla tasaisella alustalla saukko voi myös liukua, mutta kymmeniä metrejä se tuskin etenisi liukumalla lumisen jään päällä, sillä 5-10 kiloa painava saukko ei liu´u lumen päällä, vaan joutuu kahlaamaan hangessa vähän kuin ihminenkin. Silloin jälki on yleensä syvä ura lumessa.

Jos uran pohjalla syvän lumen kohdalla ei näy jalanjälkiä, ne ovat voineet hävitä tuulen tai avannosta/railosta nousseen veden vaikutuksesta.