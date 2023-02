Moro, Vapriikki

Lukijan kysymys: Mikähän lintu, oli tulossa saunaan täällä Mutalassa Kaiharinlahdella? Sain kuvata sen aika läheltä.

Luontotohtorin vastaus: Lintu on merimetso. Aikuinen on yleensä kokonaan musta, tosin poskella voi olla valkoista. Nuorilla linnuilla vatsan alus on valkoinen kuten kuvassa.

Merimetso on yleistynyt rannikoilla, jossa se pesii yhdyskuntina, ja yksittäin sitä tavataan myös järvillä. Merimetson tiedetään pesineen Suomessa luontaisesti aiemminkin, mutta se hävitettiin sukupuuttoon reilut sata vuotta sitten. Nyt se on palannut vanhoille asuinsijoilleen.

Saunaan se tuskin pyrkii edes vierailulle, mutta merimetsolle sopivaa kalaravintoa löytyy hyvin myös järvistä. Pesän meillä elävä alalaji tekee puuhun, ja pesäpaikka sijaitsee meren tai järven pienellä saarella. Merimetso saalistaa yleensä kaikkein runsaslukuisimpia kalalajeja, järvissä ahventa, särkeä, muita särkikalalajeja ja kiiskeä.