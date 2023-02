Tampereen kaupunki luopui ison parkkipaikan rajoituksista – Päätökseen kirjattiin perustelu huutavasta pysäköintipaikkojen pulasta

Puolityhjältä parkkipaikalta Vuoreksen Aihkinkadun päästä karsittiin lähes kaikki Z-paikat ja annettiin ne työmatka-autoilijoiden käyttöön.

Kaupunki on kuullut vuoreslaisten huolet huutavasta parkkipaikkapulasta. Aihkinkadun päässä olevalta vajaakäyttöiseltä alueelta on nyt poistettu pääosa Z-luvan vaatimus ja noin 30 paikkaa on annettu lähistön asukkaiden vapaaseen käyttöön.

Moro-lehti haastatteli tammikuussa liikenneopettaja Sami Eerolaa, jonka mukaan alueella asuvat autoa tarvitsevat kaupunkilaiset ovat isoissa vaikeuksissa puuttuvien parkkipaikkojen vuoksi.

Kaiken lisäksi alueelle on tulossa lisää taloja ja kaupungin uhkauksen mukaan iso osa olemassa olevista autopaikoista poistetaan.

Tämän lisäkilven vuoksi muun muassa vapaapäivää viettävillä vuoreslaisilla piti olla herätyskello soimassa kolmen tunnin välein.

Kaupungin päätöksen mukaan alueen asukkailta on tullut suuri määrä palautetta alueen ongelmista. Myös Z-luvasta on tullut moitteita, koska sen vuoksi alue on ollut selkeästi vajaakäytöllä. Päätökseen on myös kirjattu, että alueella on huutava pula parkkipaikoista.

Autoja, joissa ei ollut Z-lupaa, tuli siirtää kolmen tunnin välein kello 8–20. Eerolan mukaan se oli kohtuutonta, koska muun muassa vapaapäiväläisillä piti olla herätyskello soimassa koko päivän kolmen tunnin välein.

”Z-lupa on tarkoitettu yrityksille. Se maksaa 1 500 euroa vuodessa. Paitsi että tällä alueella ei juuri ole yritystoimintaa. Parkkipaikalla on päivisin vain muutamia autoja”, hän moitti.

Liikenneopettaja Sami Eerola käy töissä Kangasalla ja bussia käyttäessä hänen pitäisi lähteä kotoaan aamuneljältä.

Auton omistavat huomioon

Eerola kommentoi kaupungin tuoretta päätöstä sähköpostilla.

Miten vuoreslaiset ovat suhtautuneet tähän kaupungin tuoreeseen päätökseen?

”Asia ei ole ilmeisesti vielä saavuttanut suurinta osaa vuoreslaisia, mutta ne, joita pulma on eniten koskenut eli Aihkinkadun läheisyydessä asuvat ovat olleet päätöksestä ilmeisesti tyytyväisiä. Tämä päätös oli kaupungilta sellainen, että toivottavasti muitakin pysäköintialueita avattaisiin, mahdollisuuksien mukaan tietenkin.”

Onko tullut kielteistä palautetta?

”Tästä uusimmasta päätöksestä ei juurikaan, en ole ainakaan kuullut. Mutta asiahan on vielä aika tuore tapaus.”

Riittävätkö nuo noin 30 paikkaa lähialueen tarpeisiin?

”Eivät todellakaan, varsinkaan kun uudet rakennusprojektit jossain vaiheessa alkavat.”

Pitäisikö tehdä vielä jotakin muuta?

”Lähikadut pitäisi vielä saada lopullisesti vapaan pysäköinnin piiriin. Ja uusien talojen suunnittelujen ja rakentamisten yhteydessä pitäisi ottaa huomioon myös auton omistavat.”

Mitä mieltä olet autottomien empatiakyvystä ja tasa-arvosta, koska muun muassa somessa ja kommenteissa kehotettiin muuttamaan muualle?

”Jokaisella meistä on oikeus omaan mielipiteeseensä.”