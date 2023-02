Raili Kekki on rokkapisteen Rauno Lahtisen vakiasiakkaita. Raili on nyt kuitenkin rokkaa kevyemmän lohisopan ystävä.

Moro, 31.1.2008

Kauppahallin kellarissa porisee hissukseen 130 litran teräskattila. Rauno Lahtinen sekoittelee kermanvihreää soppasatsia pitkällä sauvalla.

Kattilassa on jo päivän ollut veteen likoamassa 30 kiloa kuivahernettä. Nyt oli vuorossa mukaan jauhettu palviliha, jota sekoitetaan joukkoon 20 kiloa.

Kaupungin kuuluisinta hernesoppaa on taas valmistumassa kuusitoista ämpärillistä. Mararokaksi ristittyä hernekeittoa on syötetty tamperelaisille jo 17 vuotta. Annoksia on tehty saman verran kuin kaupungissa on asukkaita. Kauppahallissa rokkapiste on toiminut tasan 15 vuotta.

”Tätä ennen ehdin kokeilla soppapisteen pyörittämistä Pellavatehtaankadun varrella Centrumin tavaratalon alakerrassa pari vuotta”, kertoo Lahtinen.

Hyvää vauhtia eläkeikää lähestyvä Lahtinen, 58, on sopan avulla työllistänyt ainakin itsensä ja lyhyitä aikoja myös muutaman muun. Asiakaskunta on jo tuttua ja turvallista. Liikennelaitoksen kuskejakin poikkeaa hernerokalla päivittäin parisenkymmentä.

”Minä käyn sopalla kolmenaneljänä päivänä viikossa”, kertoo vanharouva Raili Kekki. Raili tosin lusikoi nykyään useimmiten lohisoppaa. Se kun on vanhemmalle ihmiselle kevyempää pisteltävää. Mutta hernerokastaan Lahtinen tunnetaan.

”Siis mararokasta”, täsmentää sopankeittäjä.

Kun Martti Ahtisaari sai presidenttinä palkankorotuksen, hän antoi 7 000 markkaa mararokan tuotekehittelyyn.

Ahtisaari onkin hallin rokkapisteen kunniarokkamestari.