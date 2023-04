Moron pitkäaikainen ristikoiden laatija Heikki Partala lopettaa

Heikki Partala ehti laatia Moron ristikoita yli 20 vuoden ajan.

Heikki Partalalla on tallessa kaikki ristikot, jotka ovat reilun parin vuosikymmenen aikana syntyneet.

Moro, keskusta

Heikki Partalan laatima Moron ristikko on ollut lukijoiden jokaviikkoinen kestosuosikki yli 20 vuoden ajan, mutta nyt puhaltavat muutoksen tuulet.

Partala on päättänyt lopettaa touhun. Tämän lehden Puuhaa-aukeamalla on viimeinen, eikä enempää tipu eikä lirise.

”Kyllä minua yritettiin puhuttaa jatkamaan, mutta täytin juuri 86 vuotta. Se on ihan tarpeeksi”, Partala perusteli, kun Moro kävi häntä tapaamassa helmikuun alkupuolella.

Partala aloitti Moron ristikontekijänä syksyllä 2002. Edellinen ristikkonikkari Mauri Eriksson sairastui, ja työlle tarvittiin jatkaja.

Eriksson soitti kirjoittajakaverilleen Partalalle, pyysi käymään ja ehdotti, että tämä ryhtyisi puuhaan. Partala oli jäänyt eläkkeelle sähköalan tukkuostajan työstään ja suostui, vaikka aiempaa kokemusta ristikoiden laatimisesta ei ollut.

Kynä pysyi kädessä

Sanojen parissa Partala oli toki viihtynyt aiemminkin. Hän oli kirjoittanut pakinoita, kolumneja, esseitä ja novelleja sekä ohjannut kirjoittajayhdistys Tammerkynän proosaryhmää. 1980-luvulla Partala saavutti Pirkanmaan kirjoituskilpailuissa kullan, pronssin ja kaksi hopeasijaa. Myös runokilpailuista oli tullut palkintoja.

Ristikoiden laatiminen syrjäytti pitkälti kirjoittamisen. Se koitui Moron lukijoiden iloksi. Ristikoita ehti syntyä Partalan kynästä toistatuhatta. Kaikki on merkitty säntillisesti vihkoon, joka löytyy kotoa kirjahyllystä. Tuorein merkintä kertoo tarkaksi määräksi 1 066 ristikkoa. Partalan ristikoille on ollut tyypillistä Tampereen murresanat.

”Tämä on sellainen raamattu, josta olen hakenut varmistusta”, Partala sanoo ja esittelee kirjahyllystä löytyvää Hannu Hyttisen Iso Pipa -murresanakirjaa.

Alussa olivat helpompia

Moron ristikoiden lisäksi Partala on laatinut ristikoita Tammerkoski-lehteen, Sähköliiton Vasama-lehteen, Hervannan sanomiin ja muuallekin. ”Aikaa niiden tekemiseen meni. Koitin väliä pitää, etten sekoa.”

Heikki Partala on leikannut Moro-lehdistä talteen kaikki julkaistut ristikot.

Palautetta on tullut laidasta laitaan – joskus ristikoita on pidetty liian helppoina, joskus liian vaikeina. Partala kertoo, että ristikot ehtivät muuttuakin parin vuosikymmenen aikana. Alussa ristikot olivat helpompia, mutta loppupäässä vaikeutta tuli lisää. ”Moron ristikoitani on kehuttu siitä, että ne ovat pieninä kauhean hyviä torstaiaamun kahvipöydässä tehdä.”

Ristikoiden tekeminen on kuulunut yli 20 vuotta Partalan arkeen. Nyt aika täytyisi täyttää jollain muulla, mutta se ei ole ihan helppoa. ”Kyllä varmasti ristikoiden tekemistä ikävä tulee.”

Partalan ristikot ovat viihdyttäneet tuhansia Moron lukijoita. Ensi viikolla esittelemmekin uuden ristikkomiehen.