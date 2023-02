Asiantuntija neuvoo, että lainsuojattoman kurttulehtiruusun erottaa kukan rakenteesta: ”Jalostetussa ruusussa on enemmän terälehtiä”

Moro, Vapriikki

Luontotohtorille voi lähettää pähkäiltävää valokuvan kera moro@aamulehti.fi -sähköpostiin. Kuva on tunnistamisen kannalta tärkeä asia.

Kerro myös, millä paikkakunnalla ja millaisessa paikassa havainto on tehty. Liitäthän kysymykseen myös tiedon luontohavainnon ajasta sekä eliön kokoarvion.

Luontotohtori setvii Pirkanmaalla tehtyjä lukijoiden luontohavaintoja. Moron luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on Tampereen luonnontieteellisen museon intendentti.

Lukijan kysymys: Mistä tunnistaa kurtturuusun? Pihassamme kasvaa tämä ruusu, enkä tiedä onko se kurtturuusu vai jokin muu ruusu?

Merja Touronen

Luontotohtorin vastaus: Kuvan laji on jokin kurtturuususta jalostettu lajike, ehkä hansaruusu. Se ei siis kuulu lain mukaan hävitettäviin kurtturuusuihin. Kukkien väri ei ole kovin hyvä tuntomerkki, sillä se vaihtelee pinkin ja punaisen eri sävyissä lajista ja lajikkeesta toiseen.

Haitallisen vieraslajin kurtturuusun hävitettävän muodot tunnistaa kukan rakenteesta: kukat ovat yksinkertaiset, eli terälehtiä on viisi. Jalostetuilla lajikkeilla kukat ovat osaksi tai kokonaan kerrotut, ja terälehtiä on selvästi enemmän.

Myös varressa on tuntomerkkejä, mutta tästä kuvasta ne eivät näy. Hävitettävän kurtturuusun varsi on piikikkyyden lisäksi tiheään karvainen. Puutarhan sallituilla lajikkeilla varsin on kalju tai harvakarvainen.