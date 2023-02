Moro, Vapriikki

Lukijan kysymys: Mökkitontillamme Kangasalla on metsikössä pihtakuusi. Elokuun alussa oli jokin eläin käynyt repimässä sen kuorta. Puun läpimitta on 17 senttiä ja kuori on revitty melkein rungon ympäri. Jälki on noin 60 senttiä korkea ja sen alareuna noin 40 senttiä maasta.

Puusta revittyä kuorta on puun juurella jäljellä vain muutamia suikaleita eli suurin osa kuoresta kadonnut jonnekin. Mikähän on ollut tämä mystinen vierailija?

Eija

Luontotohtorin vastaus: Rungon vaurion ulkonäkö, korkeus ja muut tekijät voisivat puoltaa metsäkaurista. Toinen vaihtoehto lienee valkohäntäkauris, tosin se yltäisi ylemmäskin. Hirven syömäjäljet sijoittuisivat selvästi ylemmäs. Karhun raapimissa puissa sen sijaan näkyy selkeitä kynsien uria.

Tässä jäljessä on kaarnan viisteitä syönnöksen ala- ja yläreunoissa, joten kaarnaa on riivitty hampailla, ja kyseessä on hirvieläimen syömäjälki. Se voi joskus alkaa sarvien hankaamisesta, mutta usein kauriit valitsevat hajultaan poikkeavia, ohutkuorisia puita, joiden kaarnaa/kuorta syövät.