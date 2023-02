Moro, Vapriikki

Luontotohtorille voi lähettää pähkäiltävää valokuvan kera moro@aamulehti.fi -sähköpostiin. Kuva on tunnistamisen kannalta tärkeä asia.

Kerro myös, millä paikkakunnalla ja millaisessa paikassa havainto on tehty. Liitäthän kysymykseen myös tiedon luontohavainnon ajasta sekä eliön kokoarvion.

Luontotohtori setvii Pirkanmaalla tehtyjä lukijoiden luontohavaintoja. Moron luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on Tampereen luonnontieteellisen museon intendentti.

Lukijan kysymys: Lapset löysivät mielestään kääpiön luurangon omasta pihasta Nokialta. Kahden metrin päässä luurangosta oli kasa pieniä luita. Luurangon pituus oli noin 10 senttiä. Kääpiö se ei kai ole, mutta mikähän elollinen on ollut kyseessä ja mikä eläin on lihat syönyt?

Epätietoinen

Luontotohtorin vastaus: Ihmiseen verrattuna kyllä kääpiö, mutta kyseessä on jonkin keskikokoisen linnun luuranko. Tämä kallolta vaikuttava osa on nimeltään synsacrum, ja se sijaitsee linnuilla selkärangan alaosassa, selkäpuolella. Kuvassa tämä osa on selällään. Ihmisellä vastaavalla kohdin ovat muun muassa lantio ja ristiluu.

Pitkät luut ovat linnun reiden ja säären luita. Kun jäljellä on enää kasa luita ja niiden osia, on mahdotonta arvailla, mihin lintu on kuollut.

Jos ei lintu joutunut pedon saaliiksi, ketut, supit ja varislinnut syövät suurimman osan. Hyönteisten toukat syövät kaikki pehmeät osat, ja osa jopa luitakin. Myös jyrsijät voivat nakertaa luita.