Katso hauskat ennen ja jälkeen -kuvat – Tapparan junnujoukkue Tampereella on nyt kalju

Pelaajien lisäksi tempaukseen osallistui joukkueen aikuisia.

Moro, Tesoma

Moro kertoi viikko sitten, että Tapparan juniorijoukkue U13AA:n 12-vuotiaat pelaajat ajavat päänsä kaljuksi kansainvälisenä lasten syövän päivänä 15. helmikuuta osoittaakseen tukeaan syöpää sairastaville lapsille.

Tempaus on nyt siirtynyt hiustenkasvatusvaiheeseen. Katso alta, miltä joukkueessa näytettiin ennen parturointia ja sen jälkeen.

Ennen. Joukkueen tempaukseen osallistujat kuvattiin ensimmäisen kerran helmikuun alussa harjoitusten alkajaisiksi.

Jälkeen. Kuva on otettu keskiviikkona pian parturoinnin jälkeen ja juuri ennen illan reenejä.

”Joukkueella kokoonnuimme Dick Johnsonille, jossa hyväntuuliset parturit olivat meitä vastassa. Jännitystä oli aistittavissa, mutta se muuttui iloksi ja nauruksi kun ensimmäiset hiussuortuvat tippuivat maahan. Pelikaverin ele innosti seuraavaa ja jokainen oli hymy huulilla jännityksen vaihtuessa hihitykseen”, kertoo tilanteesta joukkueen somevastaava Senna Mesimäki-Dahm.

”Myös joukkueen toimihenkilöitä osallistui tempaukseen ja yhteisen asian äärellä oli kaikilla hyvä mieli. Jälkeemme jäi iso kasa hiuksia, joista yli 15 senttimetriä pitkät hiukset otettiin talteen ja lahjoitetaan eteenpäin hyväntekeväisyyteen, syöpää sairastavien peruukkeja varten.”

Tukea syöpäsairaille ja säätiölle

”Tempaus syntyi joukkueen jäsenten pohdinnoista. He huomasivat Prismoissa Hopen joulukuusia, joissa oli joulutoiveita ja myös sen, että joulun aikaan on paljon erilaista hyväntekeväisyyttä. Siitä he pohtivat, miksei tehdä muulloinkin ja sitten mietittiin, mitä 12-vuotiaat voisivat tehdä”, Mesimäki-Dahm kertoi Morossa aiemmin.

Yhteistyökumppanina on Syöpäsäätiö, jolle joukkue kerää rahaa Instagram-sivullaan Tappara_U13aa, #lapsiltalapsille, #ketäänei jätetä.

”Sieltä keräyslinkki menee Syöpäsäätiön sivuille.”

Joukkueessa tempaukseen osallistuminen oli vapaaehtoista, se oli kaikille tärkeää.