Tapparan joukkue ajaa hiuksensa

12-vuotiaat kiekkojunnut haluavat osoittaa tukeaan syöpää sairastaville lapsille.

Moro, Tesoma

Tapparan juniorijoukkue U13AA:n 12-vuotiaat pelaajat ajavat päänsä kaljuksi kansainvälisenä lasten syövän päivänä 15. helmikuuta osoittaakseen tukeaan syöpää sairastaville lapsille.

Joukkueen 26 jäsenestä suurin osa osallistuu vapaaehtoiseen tempaukseen.

”Tempaus syntyi joukkueen jäsenten pohdinnoista. He huomasivat Prismoissa Hopen joulukuusia, joissa oli joulutoiveita ja myös sen, että joulun aikaan on paljon erilaista hyväntekeväisyyttä. Siitä he pohtivat, miksei tehdä muulloinkin ja sitten mietittiin, mitä 12-vuotiaat voisivat tehdä”, kertoo joukkueen somevastaava Senna Mesimäki-Dahm.

Yhteistyökumppaniksi löytyi Syöpäsäätiö, jolle joukkue kerää rahaa Instagram-sivullaan Tappara_U13aa, #lapsiltalapsille, #ketäänei jätetä.

”Sieltä keräyslinkki menee Syöpäsäätiön sivuille. Sitten mietittiin, mitä muuta voisi tehdä ja tuli idea hiusten leikkaamisesta. Yli 15-senttiset hiukset lahjoitetaan yritykselle, joka tekee niistä peruukkeja syöpäsairaille.”

Ei pakko

Mesimäki-Dahm kertoo, että kaikille sanottiin heti aluksi, ettei ole pakko ajaa päätään kaljuksi.

”Iso osa innostui heti, osaa jännittää kovasti, mutta suurin osa joukkueesta on mukana hiusten leikkaamisessa.”

Tempauksessa on myös kasvatuksellinen puolensa.

”Tuon ikäiset pojat samalla oppivat siitä, ettei ole itsestäänselvyys, että voi pelata jääkiekkoa ja urheilla ja että hyvää tekemällä saa hyvän mielen itselleen.”