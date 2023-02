Tamperelaisen omakotitalon piha on kuin satumaailma, katso kuvat – Taustalla tunnetun poliitikon näyttävä harrastus

Kaupunginosassa valitaan kävelyreitit niin, että päästään katsomaan Aila Dündar-Järvisen asetelmia omakotitalon pihassa.

Mäenrinteenkadulla numerossa 23 on niin hienosti valaistu pihamaa, että monet linnanmaalaiset valitsevat kadun ulkoilureitilleen päästäkseen katsomaan valoja ja pihaan mahdollisti ilmestyneitä uutuuksia.

Heiltä myös tuli lukijan vinkki Moroon hienoista pihavaloista.

Mäenrinteenkadulta katsoen pihamaa on kuin satumaailma, joka jatkuu kaukaisuuteen. Moni linnainmaalainen valitsee kävelyreittinsä niin, että pääsee tätä ihailemaan.

Aila Dündar-Järvinen on iloissaan siitä, että pihavaloharrastus tuo ohikulkijoille hyvää mieltä.

Valalistuja eläinhahmoja ja muitakin valoja tulee lisää tasaista tahtia.

Sähkönkulutusta seuraamme ja pidämme sen hallinnassa ajastimilla. Led-valot eivät kuluta paljon, sanoo Aila Dündar-Järvinen.

Led-kynttilöitä on pitkin pihaa muun muassa lyhdyissä.

Pihavalaistuksessa on lukemattomia yksityiskohtia tutkittavana. Valot toimivat ajastimella, jotteivät ne pala läpi yön tai valoisaan aikaan.

”Paljon tulee kiitosta ihan tuntemattomilta, jotka kehuvat, että tämä piristää. Lapsiperheitäkin käy paljon ja aina otetaan kännykkäkuvia. Lapsille olenkin sanonut, että saa tulla lähempää katsomaan”, nauraa Aila Dündar-Järvinen pihassaan.

Jos nimi kuulostaa tutulta, se ei ole ihme. Dündar-Järvinen on pitkään vaikuttanut Tampereen paikallispolitiikassa sosiaalidemokraattien riveissä ja on esimerkiksi Tampereen kaupunginvaltuutettu, Pirkanmaan aluevaltuutettu, maakuntavaltuutettu ja Tampereen kaupunginhallituksen jäsen.

Ensin ajankohtainen kysymys sähköstä, jota ohikulkijat saattavat myös miettiä. Valoja on valtavasti, vievätkö ne paljon sähköä?

”Lamppujen määrää en ole enää laskenut, mutta sähköstä olemme tarkkoja. Olemme Motivan laskureilla katsoneet, etteivät led-valomme kuluta kohtuuttomasti. Lisäksi kaikki toimivat ajastimella, etteivät ne pöhötä yötä päivää. Led-valoketjuun verrattuna esimerkiksi taulutelevisio vie samassa ajassa moninkertaisesti sähköä.”

Hahmoja on pihan valaistukseen tullut jatkuvasti lisää. Aila Dündar-Järvinen toteaa, että niitä on muiden muassa valaistut tonttu, lumiukko, poroja, peura ja hirvi.

Dündar-Järvinen kertoo, että pihavalaistus on hyvää mieltä tuova harrastus, johon koko perhe osallistuu, ainakin vitsailemalla.

”Välillä pojat nauravat, että valot näkyvät jo lentokoneeseen ja tämä on lähtenyt lapasesta. Mieskin oli aluksi epäileväinen, mutta nyt osallistuu valojen ylläpitoon ja ostaa minulle toisinaan uusia lahjaksi.”

Aila Dündar-Järvinen pitää pimeästä vuoden ajasta ja sen tunnelmasta. Pihavaloharrastus jatkuu myös sisällä.

Syksyllä alkuun

”Olemme tässä talossa asuneet noin yhdeksän vuotta ja etupihalla on tilaa. Aluksi laitoin vähän valoja pensaisiin ja siitä se on pikku hiljaa kasvanut. Joka vuosi alan syksyllä jo katsella, mitä uutuuksia on kaupoissa.”

Led-valoketjujen lisäksi pihavalaistukseen on vuosien varrella ilmestynyt erilaisia led-hahmoja ja myös valaisemattomia kipsihahmoja ja muuta rekvisiittaa.

Lapsiperheet ovat haltioissaan ja Aila Dündar-Järvinen kehottaa pihalla ollessaan lapsia tutkimaan valaistusta lähempää.

Pieniä yllätyksiä voi löytää ympäri pihaa.

Led-verkko on kätevä tapa valaista puita ja pensaita.

Onhan näiden pakkaamisessa keväällä ja asettelemisessa syksyllä aika homma, mutta laitamme näitä pikku hiljaa, Aila Dündar-Järvinen sanoo.

”Kesällä pihassa on paljon kukkia. Joku joskus kysyi, onko tämä kukkakauppa.”

Pihavalaistus syttyy edelleen joka ilta hämärän tullen ja palaa muutaman tunnin.

”Valaistus on paikallaan ainakin maaliskuuhun saakka. Sitten alamme lyhentää päällä olo aikaa valoisuuden lisääntyessä ja lopulta pakataan ne hyvässä järjestyksessä syksyä odottamaan.”