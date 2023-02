Kohtasitko Olavi Virran Pispalassa tai muualla Tampereella – Tietokirjasta tehdään toinen painos ja siihen tarvitaan tarinoita

Pienetkin kertomukset kohtaamisista legendan kanssa tanssilavoilla, katukuvassa tai nimenomaan Pispalassa ovat tervetulleita.

Tässä kuvassa Olavi Virta on laulamassa Virojoella Suurpään perheen kesämökillä lipputangon juurella haitaristin säestyksellä. Ajankohta lienee 1956–1957.

Moro, Pispala

Olavi Virran elämä kiinnostaa kaupunkilaisia enemmän kuin alun perin ennakoitiin. Virran kuolemasta tuli torstaina 14.7. kuluneeksi 50 vuotta ja muistopäivän yhteydessä julkaistiin Hannu Ignatiuksen kokoama Muistojen Virta -tietokirja.

Nyt Aviador Kustannuksen ensimmäinen painos eli 800 kirjaa on myyty loppuun ja kirjasta suunnitellaan toista painosta.

Kirjaa täydentävä Hannu Ignatius, mitä luulet, miksi Ola kiinnostaa yhä niin paljon, että painos loppui kesken?

”Yksi syy on varmasti se, että Virran kuolemasta tuli viime vuoden heinäkuussa kuluneeksi 50 vuotta, ja Ola oli kohtalaisen hyvin esillä mediassa.”

”Lisäksi Olavi Virran asema suomalaisten musiikin kuluttajien keskuudessa on edelleen vankkumaton. Tästä on ollut varmana todisteena Artie Musicin joulun 2022 alla julkaiseman Arkistojen Aarteita 2 -cd:n suosio. Levy sisältää Virran ennen julkaisemattomia esityksiä, ja fyysisten levyjen Suomen virallisella myyntilistalla levy kävi tammikuun alussa parhaimmillaan 6. sijalla. Se on erinomainen suoritus 50 vuotta sitten edesmenneeltä artistilta!”

Lue lisää: Kirja Olavi Virrasta on nyt valmis – Pispalassa pidetään sunnuntaina kansanjuhla tamperelaislaulajan kunniaksi

Viime heinäkuussa Mäkikadulla Pispalassa pidetyissä kirjajulkkareissa oli paikalla paljon kaupunkilaisia ja siellä kuultiin useita mielenkiintoisia muistoja. Millaisia?

”Tunnettu näyttelijä ja lausuja Ahti Jokinen kertoi Pyynikillä 60-luvun alkupuolella kokemastaan Virran konsertista. Pispalalaiset muistelivat, kuinka olivat muun muassa toimittaneet maitoa Hulda Simulan ja Virran asunnolle. Ja muusikko Raimo Rantanen muisteli saaneensa erikoisen puhelun kotonaan viulua virittäneeltä tangokuninkaalta.”

Minkä tyyppisiä ja miltä Olan elämänjaksolta haluaisit kirjaan tarinoita?

”Jälkimmäinen tarina oli niin elävästi kerrottu ja kutkuttava, että se on ehdottomasti saatava päivitettyyn kakkospainokseen! Lisäksi – yhtään muistoa vähättelemättä – pienetkin kohtaamiset tanssilavoilla, katukuvassa tai nimenomaan Pispalassa ovat tervetulleita. Samalla tavalla kotialbumien ja vinttien kätköjen pölyttyneet valokuva-albumit on syytä kaivella esille, sillä kirjan sivuilla ne saadaan tallennettua tuleville polville.”

Olavi Virta oli aikanaan ahkera esiintyjä vielä 60-luvullakin. Onko tiedossa, missä kaikkialla hän täällä Tampereella esiintyi?

”Kirjan ensimmäisessä painoksessa on muutama maininta, että hän on esiintynyt vpk:n talolla, Konsussa, Tuotannossa ja Viikinsaaressa. Näissä tanssipaikoissa Olaa kuulleitten ihmisten muistoja olisi erityisen mukava saada talteen näin tamperelaisesta vinkkelistä. Virran ystävät Eino Grön ja Kai Lind ovat muistelleet usein esiintyneensä yhdessä laulajan kanssa Viikinsaaressa. Näitäkin muistoja haluaisin saada kakkospainokseen.

”Oletko itse päässyt näkemään Olavi Virtaa?”

”En valitettavasti muuta kuin elokuvien kautta. Olen syntynyt Pohjois-Karjalassa 58 vuotta sitten, joten periaatteessa siihen olisi voinut olla mahdollisuus, mutta näin ei käynyt.”

”Sen sijaan kummisetäni on aikanaan 50-luvun lopulla osallistunut tuolloin suosittuihin iskelmälaulukilpailuihin Kiteellä. Hän kertoi minulle ollessani teini-ikäinen, että osallistui kisoihin, joissa Ola toimi tuomarina. Illan päätteeksi näki valkosmokkisen, komeaäänisen Virran keikalla.”

”Vastaavanlaisessa iskelmälaulukilpailussa Kangasalan Pirtillä 60-luvun puolivälissä sai Pasi Kaunisto vauhtia uralleen. Myös tämänlaisia muistoja saa lähettää nyt helmikuun aikana kakkospainokseen.”

Lähetä muistosi Moron sähköpostiin moro@aamulehti.fi.