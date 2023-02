Tampereen ehkä erikoisin pienyritys on ollut myynnissä jo yli 15 vuotta – Mestari osaa valmistaa jopa uusia Aallon ja Tynellin valaisimia

Markkina-alueena on koko maailma, sillä Alvar Aallon ja Paavo Tynellin arvovalaisimien varaosille ei juuri ole muita tekijöitä.

Tämä on painosorvi, josta Juhani Udeliuksen yritys on saanut nimensäkin. Sorvaaja kiinnitetään koneeseen lantiovyöllä, jotta hän voi keskittää mahdollisimman paljon voimaa muottia vasten painettavaan metallilevyyn.

Moro, Hervanta

Tampereen ehkä erikoisin pienyritys etsii jälleen ostajaa. Tämä juttu ei suinkaan ole ensimmäinen uuden yrittäjän etsintäkuulutus, vaan kertoo ongelmasta. Käsin tekijät ovat nykyisin harvinaisuuksia.

Yritys ei ole mikään muodikas it-paja tai verkkokauppa. Se on antiikkialan harrastajien laajasti tuntema ja metallitöistä kuuluisa käsityöläispaja, jonka asiakkaita löytyy ympäri maailman.

Hervannassa toimivan Painosorvaamo Udelius ky:n omistajalle Juhani Udeliukselle tulee ensi kesänä täyteen 75 vuotta ja hän haluaisi jäädä vähitellen eläkkeelle.

”Olen jo yli 10 vuoden ajan yrittänyt etsiä liiketoiminnan ostajaa muun muassa yrittäjäjärjestön julkaisujen kautta. Ehkä tässä on liian suuret saappaat täytettäväksi, koska kukaan ei ole kiinnostunut”, hän arvelee.

Udeliuksen työmaalla on paljon valaisimia malleina, mutta osa on myös myynnissä olevaa omaa tuotantoa.

Udelius on metallinkäsittelyn mestari, joka kyllä tunnetaan alan piireissä. Hän on koko maailmassa niitä harvoja henkilöitä, jotka osaavat tehdä varaosia Alvar Aallon ja Paavo Tynellin suunnittelemiin valaisimiin. Jopa uusien valaisinten valmistaminen onnistuu.

Viime aikoina on eri medioissa uutisoitu varsinkin Tynellin valaisimista, joista on maksettu tähtitieteellisiä hintoja maailman huutokauppahuoneissa. Udelius osaa korjata valaisimet.

Mestari kehuu, että häneltä voi tilata jopa yhden ainoan osan kerrallaan. Monet muut alan yrittäjät edellyttävät aina isompaa sarjaa.

Tampereella Udeliuksen näyttävimpiä töitä löytyy Raili ja Reima Pietilän suunnittelemista rakennuksista. Esimerkiksi Metso-kirjaston ulko-ovien näyttävät ulko-ovien kahvat ovat Udeliuksen pajalta lähtöisin. Kahvoja on peräti 700 metriä.

Hän on osallistunut myös monien kuvanveistäjien töiden valmistamiseen.

Pitkä ura

Juhani Udelius on ehtinyt toimia yrittäjänä jo 50 vuotta. Pitkään toiminnassa oli mukana myös Juhanin veli Kalevi Udelius.

”Nykyisin en enää tee isoja tilauksia, kuten erilaisia kaiteita. Niiden asentamiseen tarvitaan aina vähintään kaksi henkilöä, eikä apulaista ole.”

Kirkkojen koristaja

Udelius on uransa aikana osallistunut myös kymmenien kirkkojen valaisinten rakentamiseen tai entisöintiin.

Tämä on Udeliuksen pajan uusin työväline, mutta sekin on jo noin 30 vuotta vanha. Sen avulla voi taivuttaa eri muotoisia metallitankoja.

”Ennen kirkkotöitä oli 2–3 vuodessa, nykyisin hyvä jos yksi. Niin maailma on muuttunut.”

Tämän jutun kuvituksena on näyttävä valaisin, jonka hän on tehnyt alusta saakka itse. Osa osista on valettu alihankkijoilla.

”Tein sen suureen kiinteistöön Turussa. Ikävä kyllä tilaaja menehtyi ennen kuin sain kattokruunun valmiiksi. Niinpä sitä ei kukaan lunastanut.”

Tämäkin valaisin on nyt myytävänä. Rakentamiseen meni aikaa peräti 700 työtuntia, joten näyttävä kattokruunu ei ole ihan edullisimmasta päästä.

Painosorvi yhä tallella

Hervannan Ruskossa sijaitseva paja on uskomaton näky. Halli on täynnä työkoneita, jotka ovat outoja varmasti jopa nykyajan ammattiopiskelijoille.

Nurkassa on myös lähes satavuotias painosorvi, josta koko yritys on saanut nimensä. Sorvaaja pannaan vyöllä kiinni koneeseen, jolloin käsien voima välittyy maksimaalisesti muokattavaan metalliin.

Sorvissa on kiinni muotti, jota vasten painettaessa metalliesine saa muotonsa.

Uusin kone on sekin jo 30 vuotta vanha. Saksalaisvalmisteisella mankelilla Udelius voi muotoilla esimerkiksi neliskulmaista metallitankoa.

Tatekan valmistamat valaisimet ovat monille tuttuja vuosikymmenten takaa. Kuvassa Juhani Udeliuksella on muotti, jossa heijastimet tehtiin painosorvissa.

Tämän jutun kuvituksena on myös ehkä tunnetuin Udeliuksen tuote, aikoinaan tamperelaisen Tatekan valaisinten heijastimet, jotka syntyivät painosorvissa.

”Teimme niitä aikoinaan noin 10 000 kappaletta vuodessa.”

Täysi työpäivä

Udeliuksen pajassa on viime vuosina käynyt harjoittelijoita eri ammattioppilaitoksista. Kukaan heistä ei ole innostunut liiketoiminnan ostamisesta.

Jos liiketoiminnalle löytyisi ostaja, voisi hän ostaa tarvittaessa Udeliukselta toimitilan, auton ja koneet. Hyllyillä on erilaisia painosorvausmuottejakin yli tuhat kappaletta.

Jos jatkajaa ei löydy, ei Udeliuksen mukaan ole muuta vaihtoehtoa kuin ryhtyä myymään koneita yksi kerrallaan.

”Hiljattain löytyi myytävä oleva vastaavanlainen 100 tonnin epäkeskopuristin kuin on minulla pajassa. Pelkästään sen hintapyynti oli 75 000 euroa ja alv päälle.”

Tämän näyttävän valaisimen Juhani Udelius teki turkulaiselle tilaajalle. Ikävä kyllä tilaaja kuoli ennen kattokruunun valmistumista ja niinpä se jäi lunastamatta.

Juhani Udelius on vanhan liiton työmies, joka tekee pajassaan yhä kahdeksan tunnin työpäivää.

Millaista palkkaa yrittäjä pystyisi nostamaan?

”Tilauskanta on tällä hetkellä puoli vuotta ja kyllä tästä metallimiehen normaalin palkan saa.”

Entä jos pajalle löytyisi ostaja ja jatkaja?

”Saisin kyllä ajan kulumaan keilaamalla ja laulamalla kuorossa. Ja kotona on kotona autotallissa on hyvää tilaa puuhailla...”