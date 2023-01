Ilveksen uuteen erityislasten kiekkojoukkueeseen tuli pelaajaryntäys – ensimmäinen turnaus on jo huhtikuussa Porissa

Joukkue kokoontuu ensimmäisen kerran 5. helmikuuta, mukaan mahtuu vielä.

Ilveksen uusi special hockey -joukkue erityislapsille ja -nuorille on herättänyt paljon innostunutta kiinnostusta.

Moro, Siperia

Ilmoittautuneiden määrä on ollut odotettu, mutta iloinen yllätys Ilveksen uudessa special hockey -joukkueessa.

”Tällä hetkellä on jo 20 ilmoittautunutta. Enimmillään mukaan mahtuu 35 pelaajaa”, kertoo joukkueen GM eli manageri, ravintoloitsija Teemu Aaltonen.

Kyseessä on jääkiekkojoukkueen heille, jotka eivät pysty pelaamaan tavallisessa joukkueessa. Toiminnan tarkoituksena on tarjota erityislapsille ja -nuorille mahdollisuus harrastaa jääkiekkoa omassa joukkueessa.

”Soveltuu diagnoosin omaaville pelaajille, jotka eivät vammansa takia pysty harjoittelemaan tai pelaamaan tavallisessa joukkueessa. Yleisimmät diagnoosit ovat lievä/keskivaikea kehitysvamma, ADHD, Asperger, psykososiaaliset haasteet, motoriset haasteet, jalkaortoosit tai kuulovamma”, todetaan Ilveksen nettisivuilla.

Valtava innostus

”Ilmoittautuneiden ikähaarukka on 7–18 vuotta. Innostus on ollut valtavaa. Tiesimme, että tällaiselle joukkueelle on tilausta Tampereella.”

Aaltonen korostaa, että on tärkeää raivata latua ihan käytännössä. Tavoitteena on tarjota osallistujille sopivaa valmennusta ja silkkaa urheilun iloa omassa joukkueessa.

”Ilves otti hienosti ideasta kiinni ja otti kulut kontolleen. Pelaajan kustannus kevätkaudesta on 50 euroa. Sillä saa muun muassa pelipaidan, harjoitukset ja vakuutuksen.”

Ensimmäiset harjoitukset ovat Kaukajärvellä Sentterissä 5. helmikuuta kello 12–13. Mukaan pääsee ilmoittautumalla joukkueeseen netissä osoitteessa ilvesjaakiekko.fi/specialhockey.

Turnaus jo edessä

Harjoituksia voi myös mennä ensin seuraamaan katsomosta, jos on epävarma haluaako joukkueeseen mukaan. Myös valmentajalle voi soittaa. Numero on jutun tietolaatikossa.

Joukkueen ohjeiden mukaan pelaajalla pitää tarvittaessa olla oma henkilökohtainen avustaja mukana.

Vaikkei joukkue oli vielä pitänyt edes ensimmäisiä harjoituksia, on se jo kutsuttu huhtikuussa turnaukseen Poriin.

”Sinne suunnitellaan jo lähtöä.”

Mitä joukkueen GM tekee?

”Nyt hommaan pelipaitaan mainoksia, mukaan mahtuu vielä.”