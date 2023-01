Pirkanmaalla sijaitseva lampi täyttyy kiusallisesta vesikasvista: ”Sitä on vaikea hävittää”

Moro, Vapriikki

Lukijan kysymys: Mikähän vesikasvi on kyseessä ja pääseekö siitä mitenkään eroon? Kiusallinen uposkasvi on lammessa Pirkanmaalla. Lampi on kaivettu savipohjaiseen maahan, vesi siihen virtaa metsäpuroista. Syvyyttä lammella on vajaa kaksi metriä.

Kasvi kasvaa lähes pintaan asti, on lankamaista ja helposti katkeavat. Lammen saa tyhjennettyä esimerkiksi talveksi jos se auttaisi? Vai häviäisikö kaivamalla lampi syvemmäksi?

Uimari

Luontotohtorin vastaus: Pohdimme tapausta kasvitutkija Kari Kortteen kanssa ja tulimme siihen johtopäätökseen, että kyseessä on jokin vesitähtilaji, todennäköisin on isovesitähti, mutta pikkuvesitähti on hyvin samantapainen, eikä näistä kuvista voi tehdä varmaa määritystä.

Molemmat lajit ovat yleisiä seisovan veden lajeja. Isovesitähti täyttää helposti pienen ojan tai lampareen, jos se on suojaisa ja matala. Ne eivät myöskään kasva aina pohjasta, vaan voivat kellua pinnalla, joten ruoppaus tuskin auttaisi niiden poistossa.

Ahkeralla kasvimassan keruulla (niitto) ne ehkä vähenevät, mutta siementävät tehokkaasti ja tuskin häviäisivät.