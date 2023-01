Sadat pienet sammakot ilmestyivät pihaan Siivikkalassa – asiantuntijakaan ei ole täysin varma ilmiön syystä

Moro, Vapriikki

Lukijan kysymys: Pihaamme ilmestyi satoja pieniä sammakon poikasia. Kaikilla niillä on sama loikkimissuunta luoteeseen.

Onko tämä vaellus (ei ole aikaisemmin huomattu) tavallinen ilmiö?

Lauri, Siivikkala, Ylöjärvi

Luontotohtorin vastaus: Tässä tapauksessa kutu ja kehitys on sujunut hyvin. Sammakoiden ja rupikonnien kutu ja nuijapäiden kehitys tapahtuu vedessä, kun tämä kehitysvaihe on valmis, siirtyvät pienet sammakot maaelämään. Tästä vaiheesta juuri on kyse.

Kertomuksesta ei selvinnyt, loikkivatko sammakot poispäin vedestä (Näsijärven poukama/lampi/oja tai puro), joka on yleensä sammakoiden ensimmäinen suunta. Pienet sammakot ovat pieniä petoja, ja ne hakeutuvat sopiville suojaisille saalistusmaille, josta saavat hyönteisravintoa.

Jos sääolot tai ympäristö ovat kuivia, ne voivat hakeutua kohti kosteikkoja. Vesistöön kutemaan rusko- ja viitasammakko palaavat vasta kaksivuotiaina, rupisammakko 3–4 vuotiaana.