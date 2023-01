Sunnuntaina voit juosta niin kovaa kuin jaksat Tampereen Koskikeskuksessa

Kauppakeskuksen liikkeet avataan vasta virallisen sisäsuunnistuskilpailun jälkeen.

Moro, Koskikeskus

Lost in Koskari -suunnistushaaste ja koko perheen liikunnallinen tapahtuma järjestetään kauppakeskuksessa sunnuntaina 22.1. kello 10–14.

Tamperelainen, kuinka hyvin oikeasti tunnet Koskikeskuksen eli tutummin Koskarin? Onko Koskarissa käyntisi ollut ennen vain normaalia kaupassa, kahvilla tai ravintolassa käyntiä?

Nyt on mahdollista kokeilla suunnistusta ilman metsään eksymisen pelkoa.

Haasta siis itsesi ja ystäväsi Lost in Koskari -suunnistushaasteessa. Etsi rastit Koskikeskuksen eri kerroksista.

Lost in Koskari -suunnistusratojen hinta on vain 2 euroa, jolla saa myös pikku palkinnon. Tule Koskarin keskusaukiolle, jossa on kaupunkilaisille suunnatun tapahtuman lähtö- ja maalipaikka.

Ulko-ovet aukeavat kello 10, liikkeet kello 12. Ohjeet ja ohjauksen saat paikan päällä.

Tapahtuma-aamuna kello 10–11.30 kisataan myös Koskarin haaste -virallinen sisäsuunnistuskilpailu, jonka radat ovat vaativampia kuin Lost-radat.

Lisätiedot nettisivuilla koovee.fi/suunnistus/koskarin-haaste/.