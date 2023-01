Moro, Vapriikki

Lukijan kysymys: Voiko kuvan perhonen olla kuusamaperhonen?

Kuva otettu 4.8. noin kello 16.30 kahvila Siirin pihalla Lempäälän keskustassa. Perhonen lensi pöytäämme ja oli siinä tovin ennen matkansa jatkamista. Kooltaan se oli noin 5 senttiä leveä, nokkosperhosen kokoinen.

Maija Tirkkonen

Luontotohtorin vastaus: Tämä on karttaperhonen, loppukesän toisen sukupolven yksilö, jonka pohjaväri on musta. Ensimmäinen sukupolvi alkukesällä on siiviltään oranssipohjainen.

Kuusamaperhonen on suunnilleen saman kokoinen, mutta sen pohjaväri on ruskea, siiven reunat pyöristyneet ja siipien alapinta (ei näy kuvassa) aivan toisenlainen: oranssi, jossa leveä valkoinen vyö. Karttaperhosen alapuoli on aina tumman punaruskea, ja verkkokuvioinen, ”karttamainen”.

Lajit voivat elää samalla metsänreunalla, mutta karttaperhonen on nykyisin yleinen, kuusamaperhonen edelleen suurharvinaisuus, vaikka molemmat ovat meillä verrattain uusia päiväperhoslajeja ja mitä ilmeisimmin edelleen yleistymässä.