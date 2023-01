Arvaatko myydyimmän tuotteen? Moro tutki Tapparan ja Ilveksen uudet kaupat areenalla ennen tulikuumaa paikallispeliä

Ilveksen ja Tapparan kannattajakaupat toimivat naapureina Nokia-areenan pääsisäänkäynnillä.

Moro, Nokia-areena

Tappara ja Ilves kohtaavat paikallisottelussa Nokia-areenan kaukalossa perjantaina, joten Moro kävi tutustumassa joukkueiden kannattajakauppoihin, jotka molemmat löytyvät nykyään areenalta.

Heti ensinäkymältä voi todeta, että kummallekin kaupalle muutto areenalle on ollut yhtä suuri muutos ja hyppy uudelle tasolle kuin joukkueille kotikaukalon vaihtaminen Hakametsästä areenaan.

Ilves-kauppa toimi aikaisemmin Kalevassa Kaupinkadulla ja Tappara-shop Kissanmaalla Kissanmaankadun varrella. Molemmat olivat melko ahtaissa vanhoissa rakennuksissa, joissa hieman sokkeloiset liiketilat toki täyttivät tarkoituksensa.

Nyt uusissa paikoissa nykyaikainen tila on esimerkiksi paljon vanhoja korkeampi ja avarampi kummassakin puodissa. Tavaroita on esillä niin, että valikoimaa tutkiessa ja löytöjä tehdessä aikaa vierähtää tovi, vaikka olisi tiennyt tulevansa ostamaan vain pelipaidan.

Ilves muutti ensin

Ilveksen Ilves-kauppa muutti Kalevasta areenarakennukseen jo vuoden 2021 joulukuussa, kun areena avattiin. Samalla sinne muutti Kissanmaalta Ilveksen toimisto. Kannattajakauppa on pääovien vieressä Sorinkadun puoleisella kaarella.

Tilaa on noin 100 neliömetriä ja se on täynnä keltaista ja vihreää. tuotevalikoima on todella laaja.

” Sijainti on loistava. Esimerkiksi toimisto ja joukkueen pukukoppi ovat lähellä, joten kaikki toiminta on entistä sujuvampaa”, kehuvat myymäläpäällikkö Iida Masonen ja Ilveksen pelipaidankin suunnitellut Ilveksen graafikko Antti Tuomisto.

Ilves-kaupan myymälävastaava Iida Masonen ja Ilveksen graafikko Antti Tuomisto esittelevät suosittuja kannattajatuotteita. Tuomistolla on pelipaita replica ja Masosella college.

Ilveksen torkkupeitto oli yksi joulukuun suosikkituotteista pussilakanasettien kanssa. Tapparan Tapsu-maskotista on tulossa isompikin versio.

Huivit ovat todella suosittuja tuotteita. Asusteita on muutenkin moneen lähtöön.

Kotiotteluiden aikaan kaupassa käy kuhina, etenkin kannattajapaidat, pipat ja huivit ovat suosittuja. Kaupalla on ottelupäivinä myös kolme myyntikärryä areenan sisällä ja myyntipiste B-käytävällä.

”Lisäksi aulassa on paitapaino, joten kannattajapaitaan saa heti painatettua haluamansa nimen”, Masonen kertoo.

Ilves-kaupan ja nettikaupan viisi myydyintä tuotetta ovat järjestyksessä kannattajapaidat, huivit ja pipat, pelipaitahupparit, t-paidat ja mukit.

Tiatoo Ilves-kauppa Nokia-areenalla Osoite: Nokia-areena, Kansikatu 3. Kotiotteluissa myös areenan B-käytävällä ja kolme myyntikärryä sekä paitapaino aulassa. Missä: Areenarakennuksessa, Sorin sillalta areenan pääovelle tultaessa kauppa on pääovista oikealle Sorinkadun puoleisella areenan kaarella. Pinta-ala: Noin 100 neliömetriä. Avoinna: Ma–pe 10–17, la 10–15. Ottelupäivinä auki myös pelin aikana ja vielä pelin jälkeen. Netissä: kauppa.ilves.com. Suosituin tuote: Kannattajapaita, hinta 84–299 euroa.

Ilveksen löylymittari maksaa 28 euroa. Ennen sen hinta oli 35 euroa.

Tapparan löylymittari maksaa 35 euroa. Ilveksen löylymittari on nyt 28 euroa, ennen sekin maksoi 35 euroa. Perjantain paikallisottelussa on taatusti kuuma tunnelma.

Tappara muutti joulukuussa

Tapparan Tappara-shop ja toimisto muuttivat Kissanmaalta areenan viereen Opaali-rakennukseen joulukuussa. Kannattajakauppa on hyvällä paikalla pääoville johtavan kulkuväylän varressa.

Tilaa liikkeessä on reilut 90 neliömetriä, ja ei lainkaan yllättäen täällä on värimaailmana oranssia ja sinistä. Valikoima on naapurikaupan tapaan laaja.

Myymälävastaava Emilia Niemisellä (vas.) on päällään suositut Tapparan uutuusverkkarit ja Tappara Fan Clubin Oona Puustisella fanipaita.

Tapparan maskotti Tapsu maksaa 19 euroa. Tulossa on tätä isompi Pehmo-Tapsu, mutta se ei ehkä ehdi tälle kaudelle.

Kummastakin kannattajakaupasta löytyy paljon puettavaa myös perheen pikkuisille. Tässä Tapparan body.

”Kotiotteluiden aikaan menee etenkin fanipaitoja, pipoja ja huiveja. Sama on kärki nettikaupassa”, kertoo myymälävastaava Emilia Nieminen.

Tappara-kaupan ja nettikaupan myydyimmät viisi tuotetta järjestyksessä ovat fanipaidat, classic-college, verkkatakki, huivit ja pipat, tekninen huppari ja paita.

”Hyvin suosituksi on jo noussut vasta pari viikkoa myynnissä ollut verkkapuku.”