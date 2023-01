Parkkipaikkapula on ryöpsähtänyt pahaksi Tampereen Vuoreksessa: ”Iso tontti on varattu yritystunnuksen ostajille, mutta käyttäjiä ei ole”

Kaupungin mukaan syynä on poliittinen linjaus.

Moro, Vuores

Asukkaiden parkkipaikkapula on muuttunut Vuoreksessa niin pahaksi, että ainakin yhdessä tapauksessa asukas on mahdollisesti joutunut jopa yöpymään autossaan laillisen ja turvallisen parkkipaikan puuttuessa kodin läheltä.

”Näin on alueen Facebook-ryhmässä kerrottu. Paikkapula on johtanut myös muuttamiseen pois Vuoreksesta. Olen huomauttanut isännöitsijää, että tätä menoa heillä on useita kerrostaloja tyhjillään”, kertoo tilanteesta kaupunginosassa asuva liikenneopettaja Sami Eerola.

”Muutimme tänne marraskuussa 2021. Talon vieressä on parkkipaikka, josta saa vuokrattua paikkoja. Ilmoittauduin sen jonoon heti muuton aikaan. Nyt olen jonossa sijalla 10.”

Eerola itse käy töissä Kangasalla ja työmatka on 30 kilometriä suuntaansa. Jos hän kulkisi bussilla työpaikalle aamukuudeksi, pitäisi kotoa lähteä aamulla kello 4. Julkinen liikenne ei siis ole vaihtoehto.

Parkkitilaa yrityksille

Eerolan kotitalon vieressä Aihkinkadun päässä on myös parkkipaikka, johon voi lunastaa Z-tunnuksella varustetun pysäköintiluvan. Autoja, joissa ei ole Z-lupaa, tulee siirtää kolmen tunnin välein kello 8–20.

”Z-lupa on tarkoitettu yrityksille. Se maksaa 1 500 euroa vuodessa. Paitsi että tällä alueella ei juuri ole yritystoimintaa. Parkkipaikalla on päivisin vain muutamia autoja.”

Käytännössä järjestely tarkoittaa sitä, että esimerkiksi eläkeläisten, vapaapäiväänsä viettävän tai muuten kotona olevien asukkaiden täytyy panna herätyskello soittamaan kolmen tunnin välein ja käydä siirtämässä autoaan. ”Se on kohtuutonta.”

Tämä alue on tarkoitettu yritystunnuksen Z-haltijalle tai asukkaille, joiden täytyy käydä siirtämässä autoaan koko arkipäivän ajan kolmen tunnin välein.

Lähin kauppa kilometrien päässä

Eerola on yrittänyt pitää ongelmaa esillä, sillä pulma on konkreettisesti vuoreslaisten edessä päivittäin. Eerolan mukaan huoli on laajaa.

Hän on lähettänyt asiasta viestiä Tampereen katutilanvalvontaan ja apulaispormestari Aleksi Jäntille (kok.). Katutilanvalvonnan mukaan taustalla on poliittinen päätös, koska alueesta halutaan saada autoton. Eerola sanoo, ettei hän ole saanut Jäntiltä vastausta.

Sen sijaan erikoissuunnittelija vastasi Eerolan viestiin, että kannattaisi selvittää pysäköinti­mahdollisuudet ennen kuin päättää muutosta alueelle. Eerola pitää vastausta asiattomana.

Alueen rakennustöiden valmistuttua Mantokujalle on tarkoitus tehdä pihakatu, jossa pysäköinti on kielletty.

Erikoissuunnittelija viestitti myös, että alueen loputkin paikat vähenevät vielä oleellisesti kun rakennustyöt valmistuvat ja alueen pikkukadut ja -kujat muuttuvat pihakaduiksi, joilla pysäköinti kielletään.

Myöskään asukastunnuksia on alueelle turha odottaa.

Sami Eerolan mukaan parkkiongelmaa voisi helpottaa rajoittamalla lähitalojen tuntumassa nopeuksia viiteen kilometriin tunnissa ja merkitä pikkukatujen varteen viistoparkkipaikkoja alueen asukkaille.

”Ymmärtäisin autottomuuden, jos täällä olisi edes kunnon palvelut. Nyt lähin iso ruokakauppa on noin kahdeksan kilometrin päässä.”

Moro kysyi apulaispormestari Aleksi Jäntiltä vastauksia pysäköintikysymyksiin. Jäntti vastasi kysymyksiin sähköpostitse:

Miksi kaavoituksen yhteydessä Aihkinkadun ja lähistön kujien ympäristöön on jätetty niin vähän parkkipaikkoja, että pula ajaa jo työssä käyviä ihmisiä hakeutumaan muualle asumaan?

”Pysäköintipolitiikkamme lähtökohta on se, että taloyhtiöt huolehtivat siitä, että asukkailla on riittävä määrä pysäköintipaikkoja. Pysäköintinormi määrittää minimitason. Normissa paikkojen määrä on sidottu rakennettaviin asuinneliöihin. Määrään vaikuttaa myös se, kuinka kaukana kiinteistö sijaitsee raitiotien tai lähijunan pysäkiltä, onko kyseessä opiskelija-asuminen, palveluasuminen tai muu sellainen.”

”Vuorekseen on rakennettu paljon pieniä asuntoja (yksiöitä ja kaksioita), jolloin taloyhtiöiden autopaikat per asunto ovat paikoin liian vähäisiä. Kaupunki ei kiellä rakennusyhtiöitä rakentamasta normia enemmänkin paikkoja, mutta tonttikoosta johtuen paikkoja voidaan tällöin joutua rakentamaan esimerkiksi pihakansien alle.”

”Pysäköintipolitiikan päivittäminen on käynnissä ja sen hyväksymisen yhteydessä tulee tarkastella myös sitä, pitääkö paikkamäärä sitoa neliöiden lisäksi jollain tapaa myös asuntojen lukumäärään.”

Saman tyyppisiä ongelmia on muun muassa Kalevassa. Millaisia asukkaita alueille toivotaan?

”Kaikkialle Tampereelle toivotaan hyviä veronmaksajia. Esimerkiksi Kalevassa on tilanteita, että talo- tai rakennusyhtiöillä on kyllä rakenteellista pysäköintiä, mutta asukkaat pysäköivät tontilla olevien autopaikkojen sijaan mieluummin kadun varressa kaupungin rakentamilla autopaikoilla ja siis osin muiden veronmaksajien piikkiin. Kalevassa on myös vanhoja taloyhtiöitä, joilla ei ole tarvetta vastaavaa määrää pysäköintipaikkoja tontillaan. Rakenteellisen pysäköinnin rakentaminen jälkikäteen on kohtuuttoman kallista – ja useissa tapauksissa jopa mahdotonta.”

Erikoissuunnittelija ohjeisti haastattelemaamme henkilöä, että olisi kannattanut ennen muuttopäätöstä selvittää parkkipaikkojen tilanne. Miten ohjeistaisit lapsiperhettä asuinalueen valinnassa, jos vanhemmat joutuvat käyttämään autoa työssä tai työmatkoilla, eikä lasten harrastukset onnistu joukkoliikenteen avulla?

”Kaikki elämiseen vaikuttavat tekijät kannattaa selvittää etukäteen asumismuotoa ja -paikkaa valittaessa. Lapsiperheet ovat erittäin tervetulleita asumaan Tampereelle. Kolmen aktiivisesti harrastavan tai harrastaneen lapsen isänä ymmärrän täydellisesti sen, että on elämäntilanteita, joissa auto on arjen pyörittämisen kannalta käytännössä välttämätön kulkupeli. Itse muutimme Lempäälästä Tampereelle juuri sijainnin ja hyvien yhteyksien takia.”