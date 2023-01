Lahopuut jätetään metsään tarkoituksella Tampereella – Tuhannet uhanalaiset eliölajit kiittävät

Kaarnakuoriaiset ovat vallanneet uusia kuusikoita ympäri Tampereen. Hakkuita on tulossa.

Moro, Kalkku

Kirjanpainajan toukka valtaa yhä uusia vanhoja kuusikoita ympäri Tampereen. Linnoituksenpuisto Kalkussa on yksi tuhoalueista.

Kalkunvuorentien puoleisessa reunassa on laaja alue, jossa on kymmeniä kuivuneita kuusia. Kaarna on pudonnut useista koko rungon pituudelta ja latvat ovat kuivaneet.

Linnoituksenpuiston kuusikko on kärsinyt pahoin kirjanpainajan toukkien iskusta. Edessä on iso hakkuu metsän hoitamiseksi.

Hakkuut alkavat

”Kuivat ja kuumat kesät ovat olleet otollisia kirjanpainajan leviämiselle Tampereella ja muuallakin Suomessa”, kertoo metsätalouspäällikkö Anne Tuominen Tampereen kaupungin kiinteistötoimesta.

Tuominen ja Infran metsäasiantuntija Heli Vuorilampi ja ympäristönsuojelun puolelta ympäristösuunnittelija Katri Laihosalo esittelivät Kalkun tuhoaluetta ja hoitotapoja Morolle.

Viime kesinä toukkia on ehtinyt kehittyä parikin sukupolvea.

”Eri puulajeja kasvavat sekametsät, joissa on eri-ikäisiä puita ovat vastustuskykyisempiä metsätuhoille kuin pelkkää iäkästä kuusta kasvavat tasaikäisrakenteiset metsät, joita Tampereenkin kaupunkimetsissä riittää edellisten vuosikymmenten metsänhoitotapojen jäljiltä”, Laihosalo sanoo.

Siksi heikentyneitä kuusikoita uudistetaan suunnitelmallisesti ja vaiheittain paremmin ilmastomuutokseen sopeutuviksi sekametsiköiksi.

Linnoituksenpuistosta tulee alkuvuodesta hakkuutyömaa. Kuusenrunkoja jätetään maapuiksi ja tehdään muutaman metrin korkuisia lahopökkelöitä. Lähialueen asukkaille tiedotetaan asiasta vielä erikseen.

”Täällä on vilkas virkistyskäyttö, joten kaadettuja puita viedään myös pois ja pieni aukko tulee. Puita ei voi jättää pystyyn kaatumisvaaran takia näin käytetylle alueelle ja rakennusten lähelle”, Heli Vuorilampi toteaa.

Jo kuolleita

”Nämä kirjapainajan toukan kuivattamat kuuset ovat jo pystyyn kuolleita. Kun kaarna alkaa pudota ja puu kuivua, ovat kirjanpainajat jo jatkaneet matkaa. Siksi kuollut lahopuu ei koskaan ole riski luonnolle”, korostaa Laihosalo.

Linnoituksenpuiston hakkuiden aikana poistetaan myös jo kaatuneita kuusia, kertovat Heli Vuorilampi (vas.), Anne Tuominen ja Katri Laihosalo.

Lahoa pitää olla

Kaupunkilaisilta tulee palautetta metsiin jo jätetyistä kaatuneista ja kaadetuista puista.

”Ne eivät ole unohtuneet, vaan niillä turvataan luonnon monimuotoisuutta. Lahoamisen eri vaiheissa olevat puut ovat tuhansien uhanalaisten metsien eliölajien, kuten kääpien, sammalien, hyönteisten ja lintujenkin elinympäristöjä. Monet lajit ovat joutuneet uhanalaisiksi siksi, että perinteinen metsätalous on jättänyt metsiin vain muutamia kuutioita lahopuuta hehtaarille, kun luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi tavoiteltava lahopuun määrä on minimissäänkin 20 kuutiometriä hehtaarilla”, sanoo Laihosalo.

Luontokatoa estetään kaupunkimetsissä tietoisesti lahopuita jättämällä.

”Toiminnassa pitää sovittaa yhteen metsän monimuotoisuus ja luontoarvot, maisema ja virkistyskäyttö”, kolmikko selittää.

Tampereen metsien hoidon toimintamalli päivitettiin viime vuonna ja silloin valmistui myös luonnon monimuotoisuutta käsittelevä Lumo-ohjelma. Ne täydentävät toisiaan kaupunkimetsien hoitoa suunniteltaessa.

Talvikauden suunnitelluista hakkuista on nähtävissä lista Tampereen kaupungin nettisivuilla.