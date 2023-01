Werstaan Ysäri-näyttely saa uuden Kikka-julisteen – tamperelaisen seksisymbolin kuvan vienyt varas ei ottanut vetoomuksista huolimatta yhteyttä

Viime vuonna varastetun Kirsi Viilosen eli laulaja Kikan harvinaisen kuvan tilalle lahjoitettiin uusi juliste.

Tässä on uusi Ysäri-näyttelyyn saatu Kirsi Viilosta eli Kikkaa esittelevä juliste, esittelee näyttelypäällikkö Anne Lahtinen.

Moro, Werstas

Työväenmuseo Werstaan suosittuun Ysäri-näyttelyyn on saatu uusi tamperelaislaulajaa Kirsi Viilosta eli Kikkaa esittävä juliste. Varas vei alkuperäisen viime vuoden loppupuolella, mutta nyt sen tilalle on löytynyt ripustamaton juliste.

”Varastettua julistetta emme saaneet takaisin. Kenties voroa hävettää tekosensa niin paljon, ettei edes anonyymina tohtinut julistetta palauttaa. Aktiivinen Moron lukija kuitenkin otti meihin yhteyttä, ja lupasi lahjoittaa tismalleen vastaavan julisteen varastetun Kikka-kuvan tilalle, viestitti näyttelypäällikkö Anne Lahtinen.

Lue lisää: Juliste laulajatähti Kikasta vaaleanpunaisissa bikineissä vietiin tamperelaisesta museosta

”Lahjoitettu juliste on upeassa kunnossa, sitä ei ole koskaan pidetty seinällä. Juliste on peräisin Suosikki-lehdestä. Ilman Moron apua tätä julistetta ei olisi saatu näyttelyyn. Saimme myös toisen tarjouksen Kikka-julistetta lainaan luvanneelta henkilöltä, ja kiitos tästäkin yhteydenotosta.”

Ei pleksiä

Varkaus havaittiin marraskuussa nopeasti, mutta museon omat sisäiset selvitykset eivät johtaneet tekijän jäljille.

Museo tiedotti loppuvuonna, että julisteen voi palauttaa seuraamuksitta vaikka kuoressa museon asiakaspalveluun tai vaikkapa postitse kirjeessä.

Juliste on Suosikki-lehden A3-kokoinen juliste, joka oli tuotu näyttelyyn varta vasten museokeskus Vapriikista.

”Kikan juliste oli seinällä näyttelyyn rakennetussa teekkarin opiskelijakämppä­nurkkauksessa. Samassa kohdassa kerrotaan korkeakoulujen tulosta tehdaskaupunkiin.”

Juliste oli seinällä Popedan julisteen yläpuolella. Se oli kiinnitetty nuppineuloilla eikä suojapleksiä tai muuta suojaa ollut.

Paljon kävijöitä

Kikka-juliste palaa ihmisten iloksi kevään 2023 aikana.

Työväenmuseo on kerännyt runsaasti kiitosta ja positiivista palautetta yleisöltä. Näyttely on avoinna Werstaalla tiistaista sunnuntaihin kello 11–18 ja sinne on vapaa pääsy.