Moron uusi Karunnimet-sarja perehdyttää katujen nimiin Tampereella – Oppaana on paljasjalkanen yliopisto-opettaja

Karunnimet Hämeenkatu

Voisi luulla, että nykyisen pääkatumme nimi Hämeenkatu on peritamperelaista perua, mutta ehei! Nimeen on arveltu otetun 1800-luvun alkupuolella mallia Turusta, jossa myös oli ja on edelleen Hämeenkatu. Tamperetta ei vielä tuolloin luettu kuuluvaksi Hämeeseen, ja Hämeenkadun ideana olikin, että se toimi Hämettä kohti johtaneen maantien alkuna.

Nykyisin Hämeenkatua leimaavat ennen kaikkea raitiotiekiskot, joita pitkin Tampereen ratikka on huristellut vuodesta 2021 lähtien. Katu muuttui joukkoliikennekaduksi, eli yksityisautot häädettiin muualle.

Tuoretta opeteltavaa meille tamperelaisille tarjoavat lisäksi Hämeenkadun yksisuuntaiset pyörätiet.

#moronkarunnimet.