Ruokapankin joulukeräys tuotti 150 000 euroa vähävaraisten auttamiseen Tampereella

Seurakunnat sai jouluna lahjoittajia, jotka tukevat Ruokapankkia joka kuukausi.

Moro, Nekala

Tampereen ev.lut. seurakuntien Ruokapankin joulukeräys tuotti marras–joulukuussa kaikkiaan 150 000 euroa vähävaraisten kaupunkilaisten auttamiseen.

Ruokapankki avasi marraskuussa Ruokapankin kummit -keräyksen, sillä hintojen nousu ajoi monet pienituloiset ahdinkoon. Ruoka-avun tarve kasvoi viime vuonna voimakkaasti samaan aikaan kun jakeluun saatavan hävikkiruoan määrä väheni.

Tampereen seurakuntien ruoka-avun asiantuntija Marja Palkonen on ilahtunut ja kiitollinen ihmisten halusta auttaa. Lahjoituksia on saatu sekä yrityksiltä että yksittäisiltä ihmisiltä, tavallisilta tamperelaisilta. Lahjoitusten joukossa oli myös pieniä summia, ihmiset ovat halunneet antaa vähästäänkin.

”Iso osa lahjoituksista on nimettömiä, mutta arvioni on, että lähes kaksi kolmasosaa summasta on kertynyt yksityishenkilöiden lahjoituksista. Tamperelainen ei jätä toista tamperelaista pulaan”, kiittelee Palkonen.

Paljon tuotelahjoituksia

Osa lahjoittajista on ottanut Ruokapankin asian omakseen ja ryhtynyt lahjoittamaan säännöllisesti. ”Meillä on lahjoittajia, jotka tukevat Ruokapankkia joka kuukausi. Olemme tästä hyvin kiitollisia.”

Rahan lisäksi joulun alla saatiin merkittävä määrä tuotelahjoituksia, muun muassa kovasti toivottuja hygieniatuotteita. Palkonen arvioi, että yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä saatujen tuotelahjoitusten rahallinen arvo on 10 000–15 000 euroa.

”Valtavan suuret kiitokset ihan jokaiselle lahjoittajalle. Saavutimme keräyksen tavoitteen ja toive ylitettiin”, sanoo Palkonen.

Avun tarvitsijoiden määrän odotetaan tänä vuonna edelleen kasvavan. Myös Ruokapankin Kummit -keräys on avoinna jatkuvasti.

Moro-lehti oli Tampereen ev. lut. seurakuntien mediayhteistyökumppanina joulukeräyksen 2022 järjestelyssä.

Lisätietoa Ruokapankista ja eri tavoista lahjoittaa löytyy klikkaamalla hiirellä tästä.