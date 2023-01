Moro, Siperia

Kielletään mieluummin heti kuin alettaan etsiä ratkaisua. Se tuntuu olevan tyyli Tampereella liian usein.

Tämän viikon Moron sivulla 8 ja 9 kerrotaan Näsijärven erikoisesta avantotapauksesta, jossa kaupunki aluksi pyrki kieltämään pienen, hyvin merkityn ja tukevalla kannella suojatun tikkaallisen yhden hengen pulahdusavannon. Harkinnan jälkeen avanto saa kuitenkin olla Nässyllä kunhan tekijä huolehtii turvallisuudesta.

Kieltäminen on helppo ratkaisu. Silloin ei tarvitse käyttää aikaa miettimiseen ja vastuun ottamiseen. Tarkoitan asukkaiden oma-aloitteisuuden tukahduttamista.

Tapauksia on viime vuosilta yllin kyllin. Esimerkiksi säästöpaineissa kenttiä ei alkutalvesta jäädytetty lapsille luisteltavaksi, ja kun vapaaehtoiset alkoivat jäädyttää, se kiellettiin. Yhdessä kaupunginosassa vapaaehtoinen olisi perustanut lähialueen lapsille ja yhteisölle luistelu- ja pelikentän omalla työllään ja kustannuksellaan kaupungin joutomaalle, mutta eihän sellaiselle tietenkään voinut lupaa antaa. Vai voisiko? Voiko pipaa löystyttää yhteisön hyväksi?

Avantolupa on esimerkki oikeasta suunnasta, sillä Tampereelta on kielletty kymmeniä ruohonjuuritason ideoita. Vedotaan, että vastuu on kaupungin ja pitää olla virallista ja kaikkien mahdollisten sääntöjen mukaista. Osin näin pitää tietysti olla, mutta joustoa tarvitaan. Ei pidä kieltää silloin kun touhussa ei ole mitään kiellettävää.