Tässä ovat Tampereen suosituimmat koirarodut – ykkönen ei ole yllätys, katso kymmenen kärki

Labradorin noutaja on ollut jo vuosia maailmalla, Suomessa ja Tampereella suosituin koirarotu. Luna on kaksivuotias ja Jane Ann ja Sami Kaitamäki toteavat, että suosioon on syynsä. Labbikset ovat iloisia, ihmisrakkaita, suurisydämisiä ja vain kaikkein ihanimpia. Katso lisää Lunan kuvia Instagramissa janebluelotus_artist.