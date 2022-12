Nyt puhuu Tampereella kielletyn avannon tekijä – Avannosta on kiistelty kaupungin kanssa jo viime talvesta lähtien

Eduskunnan oikeusasiavaltuutetulle lähtee kirje avannon tekijältä, joka ei hyväksy kaupungin kieltoa.

Viime talvena otetussa kuvassa näkyy avannon merkitseminen ja kansi. Avannossa on myös tikkaat.

Moro, Elianderin ranta

Tampereen kaupunki on pyrkinyt kieltämään talviuintipaikaksi katsomansa avannon tekemisen Näsijärvellä Elianderin rannassa.

Asia nousi esiin Moron uutisessa perjantaina, kun avannolle viedyt kieltotaulut oli kuljetettu rannasta Tampereen oikeustalon pihaan, missä ne herättivät hilpeyttä suihkulähteen lähellä avannontekokieltoineen.

Onkiniemessä asuva Jarno Ruuhela soitti toimitukseen ja kertoi olevansa avannon tekijä. Avanto on ollut auki noin viikon.

”Se ei ole talviuintipaikka, vaan peseytymispaikka, mikä kuuluu jokamiehen oikeuksiin. Tästä on väännetty kaupungin kanssa jo viime talvesta lähtien.”

Nyt kaupunki on kutsunut Ruuhelan katselmukseen avannolle.

Ruuhela aikoo myös lähettää kaupungin toiminnasta kirjeen eduskunnan oikeusasiavaltuutetulle.

Elianderin rannalta avannon reunalta tuodut kieltotaulut herättivät hilpeyttä Tampereen oikeustalon edessä suihkulähteen lähellä torstaina illalla. Perjantaina iltapäivällä kaupungin työntekijä kuljetti ne takaisin avannolle.

On merkitty ja tikkaat

Kaupunki pitää yksityistä avantoa turvallisuusriskinä. Joku sivullinen voi pudota avantoon. Ruuhela on eri mieltä.

”Päällä on lapsen kestävä kate. Avannossa on myös koko ajan portaat, joten ylös pääsee aina. Lisäksi olen merkannut avannon neljällä yli 90-senttisellä kepillä, joissa on heijastin. Viime talvena ympärillä oli myös lippusiima ja sen laitan tänäkin talvena.”

Ruuhela vertaa merkintää talvikalastukseen.

”Näsijärvellä on verkkokalastajien avantoja ja voisin laittaa tähän katiskan. Silloin merkiksi riittäisi yksi yli 90-senttien keppi.”

Ruuhelan mielestä suurempi vaara Näsijärveen putoamiselle on kesäisin järven ollessa sulana.

”Pitäisikö kaikki rannat aidata”, hän kysyy.

”En vienyt kieltotauluja”

Avannolta kieltotaulut vietiin torstaina Oikeustalon ovelle.

”Minä en niitä vienyt, mutta selvästi siinä on selkeä viesti kaupungin toiminnasta”, hän toteaa.

Ruuhela kertoo, että hänen lisäkseen muitakin naapureita käy avannossa säännöllisesti.

”Itse käyn kerran tai pari päivässä. Eikö se olisi energiansäästönkin kannalta hyvä, että ihmiset kävisivät avannossa.”

Hän toteaa, että toki avannosta tulee mielenrauhaa, se ei ole pelkkää peseytymistä.

”Juuri tulin avannosta. Kaupungin työntekijä toi samalla kieltotaulut takaisin.”