Hämärän tullen Tampereen Joulutorilla alkaa kuhina kun led-koristeiden ympärillä otetaan jouluselfieitä – ”Se on ilmainen kansanhuvi”

Joulutorin kuvauspaikoilla kamerat laulavat ja tunnelmalliset kuvat Tampereelta leviävät somessa, suosituimpiin kohteisiin pitää jonottaa.

Moro, Keskustori

Valaistu pipariukko Keskustorin Joulutorilla on tämän vuoden hitti. Selfien tai tavallisen joulukuvan ottaja voi mennä kuvion taakse ja työntää oman päänsä pipariukon pääksi.

Suihkulähteen vierelle sijoitettu uusi kuvio on niin suosittu, että varsinkin vilkkaimpina päivinä kuvaamiseen pitää jonottaa.

Tampereen Teatterin puoleinen portti kokoaa Joulutorin maamerkit.

Joulutori onkin erottumassa visuaalisesti jopa muista Euroopan joulutoreista. Kirsi Stenius ja espoolainen Jenny Stenius ottivat selfieitä monien muiden tavoin ison ja punaisen joulupallon luona. Heidän mielestä pitää aina ottaa selfie, koska niistä jää muisto itselle.

Pirkkalalainen Kirsi Stenius ja espoolainen Jenny Stenius ottivat selfietä ison joulupallon luona. Lentoemäntänä toimiva Jenny oli juuri käynyt Frankfurtin joulutorilla. Hänen mielestään Tampereen joulutori on valotehosteiden myötä hienompi.

Lentoemäntänä toimiva Jenny Stenius on juuri käynyt myös Frankfurtin joulutorilla. Hänen mielestään Tampereen Joulutori on visuaalisesti valotehosteiden myötä hienompi, mutta Frankfurtin joulutorin vanhan kaupungin miljöö taas on houkutteleva.

”Kaikki ottavat”

Joulutorilla on lukuisia jouluisia kuvauspaikkoja. Kuvaamisesta onkin tullut varsinainen kansanhuvi lahjojen oston ja glögiravintolan vierailun ohella.

Joulupukin kanssa kuvia otti Suhosen porukka. Jasmin ja Joona olivat tuoneet pukkia katsomaan Einon 1 vuotta ja 3 kuukautta, Iisan 4 vuotta, Sanelman 4 vuotta ja Eeliksen 6 vuotta.

”Nykyisin kuvaaminen on melkein kaikkien joulutorivieraiden ohjelmassa”, selventää Joulutorin tuottaja Rami Lehtinen.

Lehtisen mukaan tänä vuonna on hyvin vaikeaa laskea, mikä on vieraiden ykkössuosikki. Kaikissa kuvauspaikoissa on tasaisen paljon kuvaajia.

Turkulainen Alina Välläri otti viikonloppuna kuvan tamperelaisesta Jonna Koskisesta läpikäveltävän joulukuusen luona. Alinan mielestä Tampereen joulutori on Turkua parempi koska se on isompi ja tunnelmallisempi. Kuusi oli muutama vuosi sitten kuvaajien ykkössuosikki.

Muutama vuosi sitten ykkönen taisi olla iso ja jouluisen punainen led-pallo. Sitten suosituimmaksi ponkaisi suihkulähteen lähellä oleva läpikäveltävä joulukuusi.

Joulutorin vanhin selfie-paikka lienee Hämeenkadun varressa, jossa ovat saksalaisen Chemnitzin kaupungin lahjoittamat puuveistokset.

Chemnitzin kaupunki lahjoitti nämä puiset koristeet Joulutorin alkuvuosina.

Ne saatiin aivan Joulutorin alkuvuosina, jolloin ei oikeastaan tunnettukaan termiä selfie.

Ensimmäisiä valokoristeita oli myös sininen valokuusi, jonka Essenin kaupunki lahjoitti Tampereen ensimmäiselle pormestarille Timo P. Niemiselle vuonna 2011.

Osa kuvista jää kuvaajien omaan käyttöön, mutta osa päätyy myös sosiaaliseen mediaan. Rami Lehtinen onkin tyytyväinen tunnelmallisten joulukuvien leviämisestä netissä, sillä ne markkinoivat Joulutoria.