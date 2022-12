Tampereella on jouluna yksi erityisen suosittu valokuvauskohde Joulutorin lisäksi – Jokainen ottaa kuvan jo kadulta ennen tunnelmaan astumista

Tallipihan joulu on monelle jo rakastettu perinne. Alue on suosittu valokuvauskohde.

Tallipihan joulutunnelma on rauhallinen ja kaunis. Markkinahumua ei täältä löydy, vaikka kahvilassa ja putiikeissa on paljon tarjontaa.

Moro, Tallipiha

Tampereen kaksi kuvatuinta paikkaa jouluna ovat Joulutori ja Tallipiha Näsikallion juurella. Erityisesti Tallipiha ihastuttaa kokonaisuutena.

”Tästä on jouluvaloineen tullut suosittu valokuvauskohde, ja haluamme joka joulu tuoda jotain lisää nähtävää”, kertoo Tallipihan kahvilan yrittäjä Teemu Huhtala.

Tänä vuonna yksi uudistus ovat kaupungin huutokaupasta ostetut tuijat, joita on sijoitettu jouluvaloineen esimerkiksi Kuninkaankadun puolelle Tallipihan sisäänkäynnille.

Siinä yleensä otetaan jo ensimmäinen valokuva.

Tältä Tallipiha näyttää, kun sitä lähestyy Kuninkaankatua pitkin.

Tallipihan kahvilan Teemu Huhtala kertoo, että portinpielen valaistut tuijat ovat yksi tämän joulun uutuuksista.

Voiko tällaista olla?

Tallipihan koristeelliset rakennukset heräävät aina jouluksi aivan uudella tavalla eloon kauniin valaistuksen myötä.

”Monille Tallipihan joulu on ollut jo vuosia tärkeä jouluperinne ja jouluna käydään täällä monta kertaa. Silti joka joulu tulee uusia kävijöitä, jotka hämmästyvät: Voiko tällaista olla Tampereella.”

Tallipihan tunnelma on ainutlaatuinen.

Poni ja aasi ovat aitauksessaan joka päivä.

Lucian-päivänä ohjelmassa oli kuoro.

Tallipihan on peräisin 1800-luvulta. Finlaysonin tehtaanpatruuna Wilhelm von Nottbeck rakennutti kauniin tallipihan hevosiaan ja niiden hoitajia varten.

Ylhäällä kalliolla asunnoksi rakennettu upea Milavida-huvila, joka on myös komeasti valaistu.

Kauniita joulusomistuksia löytyy joka puolelta Tallipihaa.

Puodit ovat auki jouluun saakka.

Ylhäällä Tallipihaa valvoo Milavida valaistuna.

Kaakaota menee

Huhtala kertoo, että Tallipihan joulupuoti on täyttänyt hevostallin. Suklaapuodilla on myös ulkosalla Suklaakioski helpottamaan ruuhkaa.

Tallipihan kahvila on yksi koko kaupungin suosituimmista. Vitriinissä on useita kakkuja ja jouluna tarjolla on riisipuuroa.

”Riisipuuroa menee paljon ja kakkuja vielä paljon enemmän kuin tavallisesti. Juomapuolella joulu on kaakaoiden aikaa. Meillä on iso kaakaolista ja yksi iso suosikki on joulukaakao.”

Tallipihan puodit ovat avoinna kello 10–19, kahvila 10–20, ja Joulutori lauantaisin ja sunnuntaisin 11–18. Katso tarkemmat aikataulut ja joulun ohjelma nettisivulta tallipiha.fi.