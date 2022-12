Tässä kuvamanipulaatiossa kiistelty Leninin patsas on istutettu Lenin-museon eteen Hämeenpuistossa.

Moro, 13.12.2007

Helsingin kaupunki ei suostu antamaan paikkaa kodittomalle Vladimir Leninin patsaalle, mutta Tampereelta Lenin-museon edestä sille saattaisi löytyä oivallinen paikka.

Ehdotus Leninin korottamisesta jalustalle Helsingin Alppilan Lenininpuistossa on saanut aikaan julkisen kohun, johon hanke todennäköisesti jälleen kaatuu. Hankkeen vetäjä, kansalaisaktivisti Ritva Hartzell innostuukin ehdotuksesta.

”Ei lainkaan hassumpi ajatus! Lenin-museon edusta on Tampereella ainoa mahdollinen ja luonteva paikka patsaalle”, Hartzell sanoo.

”Mielelläni näkisin tosin patsaan Helsingissä, koska olen sitä tänne pitkään ajanut.”

Leniniä juhlistava patsas on noin metrin korkuinen rintakuva, joka vaatii jalustan. Pinta on kiillottamatonta punagraniittia. Patsas tuotiin yksityishenkilön kotiin Venäjän Kaliningradista vuonna 1999 ja nyt se on eräässä autotallissa Espoon Nuuksiossa.

”Kyseessä on tyylipuhdas kuva Leninistä. Se on pienempi kuin Kotkan tai Turun Lenin-patsaat ja erittäin tyylikäs”, Hartzell kuvailee.

Patsaan tekijästä ei ole varmuutta, mutta sen epäillään olevan petroskoilaisen tekijän veistämä. Hartzellin mielestä on tyhmyyttä olla antamatta tilaa Leninille. Kommunistipatsaspuistot ovat turistirysiä esimerkiksi Unkarissa ja Liettuassa.

Lenin-museon johtaja Aimo Minkkinen ei lämpene ajatukselle sijoittaa Neuvostoliiton perustajan rintakuvaa Hämeenpuistoon. Hänestä maailman ainoa kyseiseen henkilöön keskittyvä museo ja siellä olevat patsas riittävät.