Moron liikennetohtori on liikenneopettaja Arto Grönroos. Hänelle voi lähettää liikennepulmia sähköpostilla osoitteeseen moro@aamulehti.fi.

Mukana saa mieluusti olla valokuva ja tarkka paikkatieto. Usein liikennetohtori käy itse paikalla.

Lukijan kysymys: Miksi suojateiden siniset vilkkuvalot ovat laillisia? Eikö liikenteessä sininen ja varsinkin vilkkuva sininen valo ole varattu vain hälytysajoneuvojen käyttöön? Itselläni on silmät päässä ja osaan kunnioittaa ja tarkkailla suojatien molemmat reunat kevyen liikenteen osalta.

Nämä vilkkuvalot (kuten kaikki vilkkuvalot, esimerkiksi punainen vilkkuva takavalo polkupyörässä) mielestäni vievät aivan liikaa huomiota autoilijalta ja sitä kautta vaarantavat turvallisuutta liiallisen huomion kautta.

Samasta syystä on säännöt tienvarsimainonnalle, että kuinka lähellä tietä saa olla.

Polkupyörän kiinteä punainen toteuttaa tarkoituksensa, kaikki näkevät sen, mutta ei varasta kaikkea huomiota. Samoin näiden suojatievalojen (mikäli sininen on sallittu) voisi vallan mainiosti palaa kiinteänä.

Aleksi

Liikennetohtori vastaa: Vilkkuva sinivalkoinen Välkky tehostemerkkikapseli on suojateiden väsymätön vahti, joka aktivoituu, kun jalankulkija lähestyy suojatietä.

Erottuu hyvin myös päivänvalossa.

Aktivoituneen tehostemerkkikapselin tehokkuus perustuu vilkkumisen syttymiseen, joka herättää suojatietä lähestyvän ajoneuvon kuljettajan.

Näitä näkee Tampereellakin paikoissa, joissa onnettomuuden riski on suuri.

Välkky on kotimainen innovaatio ja valmistaja on Innotrafik. Välkkyjä on tehty vuodesta 2010 lähtien ja se on liikenneministeriön hyväksymä.