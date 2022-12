Ötökän asuhan on kuin kultamekko Linnan juhlista – Asiantuntijan mukaan voisi olla punainenkin

Moro, Vapriikki

Luontotohtorille voi lähettää pähkäiltävää valokuvan kera moro@aamulehti.fi -sähköpostiin. Kuva on tunnistamisen kannalta tärkeä asia.

Kerro myös, millä paikkakunnalla ja millaisessa paikassa havainto on tehty. Liitäthän kysymykseen myös tiedon luontohavainnon ajasta sekä eliön kokoarvion.

Luontotohtori setvii Pirkanmaalla tehtyjä lukijoiden luontohavaintoja.

Moron luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on Tampereen luonnontieteellisen museon intendentti.

Lukijan kysymys: Ylöjärvellä omakotitalon pihaan ilmestyi kyseinen upean värinen kaveri heinäkuussa,.

Mistähän on kyse?

Heikki

Luontotohtori vastaa: Tämä on kuparilude, joka on yleinen Etelä-Suomen laji. Se imee ravinnokseen nesteitä vähintään kymmenistä eri luonnon kasveista, toisiaan puutarhakasveistakin.

Väritys on hyvin vaihteleva. Joskus se on punertava tai kellertävä, mutta tavallinen on tämä puna-vihreä yhdistelmä. Vähän samannäköinen voi olla myös monille tuttu marjalude, mutta sen tuntosarvet ovat musta-valko raidalliset (jaokkeiden saumoista vaaleat).