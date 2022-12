Moro, Vapriikki

Luontotohtorille voi lähettää pähkäiltävää valokuvan kera moro@aamulehti.fi -sähköpostiin. Kuva on tunnistamisen kannalta tärkeä asia.

Kerro myös, millä paikkakunnalla ja millaisessa paikassa havainto on tehty. Liitäthän kysymykseen myös tiedon luontohavainnon ajasta sekä eliön kokoarvion.

Luontotohtori setvii Pirkanmaalla tehtyjä lukijoiden luontohavaintoja.

Moron luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on Tampereen luonnontieteellisen museon intendentti.

Lukijan kysymys: Kuvasin liitteessä olevan toukan pihaltamme Vilppulassa. Se oli kooltaan noin 3 senttiä pitkä.

Tuija

Luontotohtori vastaa: Kauniin keltainen ja pitkäkarvainen toukka on villakarvajalka niminen yöperhonen. Sillä on ollut nyt erittäin hyvä vuosi, sillä havaintoja on enemmän kuin pitkään aikaan.

Usein laji on yleisempi maamme itäosissa, mutta ajoittain myös lännessä. Karvaiset toukat pyrkivät suojautumaan lintujen saalistuksella olemalla mahdollisimman vaikeasti nieltäviä. Lisäksi karvoissa on usein ärsyttäviä tai jopa allergisoivia yhdisteitä, joten ihmisenkään ei turhaan kannata niihin koskea.

Villakarvajalan lentoaika on keskikesä.