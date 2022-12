Tampereella odottaa valtava taidemuutto – Orvokkimeri ja 300 muuta taideteosta muuttaa evakkoon virastotalolta

Valtavankokoinen reliefi tuotiin upouuteen valtuustosaliin vuonna 1973.

Orvokkimeri tuotiin yliopistolta virastotalolle vastavalmistuneeseen valtuustosaliin vuonna 1973. Arkistokuva on vuodelta 2020.

Moro, keskusvirastotalo

Kaupungin isoin taidemuutto alkaa keväällä Keskustorin reunalla virastotalossa. Remontin alta evakuoidaan yli 300 taideteosta.

Tunnetuin ja ylivoimaisesti isoin on valtuustosalin seinän täyttävä Orvokkimeri.

Upea Orvokkimeri on taiteilija Birger Kaipiaisen (1915– 1988) teos vuodelta 1967. Se on keraaminen reliefi ja sen korkeus on 4,5 metriä ja leveys liki 9 metriä.

Teos on koottu yhdeksästä samankokoisesta osasta, joiden mitat ovat noin 1,50 x 3 metriä.

”Orvokkimerelle tilataan kuntokartoitus konservointialan yritykseltä. Siinä selvitetään teoksen kunto ja samalla saadaan tietoa siitä, miten muutto hoidetaan”, kertoo Tampereen taidemuseon kokoelmapäällikkö Suvi-Mari Eteläinen.

Valmistui maailmannäyttelyyn

Näin teoksesta kerrotaan muun muassa Finna.fi-sivustolla:

”Kaipiainen valmisti Orvokkimeren Montrealin maailmannäyttelyyn 1967, jossa se oli esillä yhdessä Timo Sarpanevan, Tapio Wirkkalan, Laila Pullisen ja Uhra-Beata Simberg-Ehrströmin teosten kanssa.

Reliefi valmistettiin Arabian tehtaalla Helsingissä. Orvokin lehdet ovat taiteilijan käsin valmistamia. Teoksen kaksi miljoonaa helmeä valmistettiin koneellisesti Wärtsilän Turun tehtaalla.

Tampereen kaupunki osti reliefin Wärtsilältä 1967, ja seuraavana vuonna se sijoitettiin Tampereen yliopiston päärakennuksen aulatilaan.

Vuonna 1973 teos päätettiin siirtää kaupungin uuteen virastotaloon, kaupunginvaltuuston istuntosalin seinälle.”

Orvokkimeri on näyttävä teos. Arkistokuva on vuodelta 2005 ja etualalla on kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen.

Osa jo muutettu

Virastotalon peruskorjauksen on määrä alkaa keväällä 2023, ja valmistuminen on suunniteltu vuodelle 2026.

Valtava taidemuutto on iso remonttiin liittyvä ponnistus, joten se on jo osin käynnissä.

”Osa taideteoksista on alustavasti muutettu ja etsimme parasta aikaa teoksille sopivaa väistötilaa”, Eteläinen kertoo.

Suurin osa taideteoksista on kaupungin kokoelmissa olevia tauluja. Myös erilaisia veistoksia on runsaasti.