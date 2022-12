Tampereelle avataan uusi yökerho – Samassa paikassa on toiminut ennenkin useita tuttuja yöravintoloita

Kolme ravintola-alan konkaria on remontoinut ääntä ja valoja riittävästi tarjoavan diskon.

Moro, Finlayson

Finlaysonin alueella avautuu perjantaina 2. joulukuuta uusi Fame-niminen yökerho. Se on rakennettu Finlaysonin Media 54 -kiinteistön pohjakerrokseen Tammerkosken rannalla.

Aikaisemmin samassa tilassa on toiminut vuonna 2003 avattu Bebob-ravintola. Vuonna 2020 siellä oli Western Saloon Rodeo -niminen yökerho, jolle silloin 75-vuotias Erkki Sillanpää etsi ostajaa.

Lue lisää: Rekvisiitastaan tunnettu yökerho tyhjentää tilansa Tampereen keskustassa – kalusteissa on harvinaisuuksia, joita ei muualta Suomesta löydy

Vuonna 2021 Teemu Koskinen ja Laura Vidgren avasivat tilassa Supper Club -nimisen yökerhon. Ulos Tammerkosken rantaan tuli terassi.

Lue lisää: Tampereelle aukeaa nyt uusi terassi kosken kupeeseen – legendaarinen yökerhokin saa ydinkeskustassa jatkoa: ”Huikea ja huokuu industrial-tyyliä”

Kokeneita yrittäjiä

Fame-yökerhon perustavat Riku Pesonen, Jimi Paakkanen ja Rene Huhtala.

”Olemme tehneet tapahtumia ja markkinointia 10 vuotta ravintoloissa eri puolilla Suomea”, valottaa toimitusjohtaja Riku Pesonen.

Baaritiskille tulee neljä anniskelupistettä. Ennen remonttia paikalla oli esiintymislava.

Famessa on tehty iso remontti ja yrittäjät ovat painaneet kaksi viikkoa pitkää päivää.

Yökerhon kohderyhmä ovat 19–26-vuotiaat nuoret aikuiset. Paikka on auki perjantaisin ja lauantaisin kello 22–4.30. Poikkeuksen tekevät juhlapyhät ja esimerkiksi itsenäisyyspäivän aattona 5. joulukuuta on tarkoitus juhlistaa itsenäisyyspäivää.

Ohjelmistoon tulee paljon live-esiintyjiä. Avajaisiin saapuu William ja yllätysesiintyjä.

Esiintymislava siirretty

Suurin urakka tilassa on ollut esiintymislavan siirto salin toiseen päähän. Pesosen mukaan tavoitteena on, että ravintolan joka osasta voi seurata live-keikkaa.

”Pyrimme mahdollisimman hyvään asiakaskokemukseen. Se on otettu huomioon muun muassa baaritiskeillä.”

Famessa on kahdessa kerroksessa noin 850 asiakaspaikkaa eli se on kooltaan samaa luokkaa kuin monet kilpailijat Tampereella. Henkilöstöä on noin 20.

Muutostöissä on kiinnitetty erityishuomiota valoihin ja äänentoistoon. Tavoitteena on ollut tehdä kunnon disko, josta ei valoa puutu.

Famen kakkoskerroksessa on oma baaritiski, mutta myös vähän erilainen istuskelualue. Riku Pesonen testaa säkkituoleja.

Muistatko Senssin?

Sisäänkäynti tapahtuu Satakunnansillan vierestä Tammerkosken rannasta. Yrittäjät uskovat, että Fameen riittää asiakkaita kun maine hyvästä menopaikasta leviää.

”Onhan sijainti toki eri asia kuin Hämeenkadun varressa. Toisaalta hyvä meininki tuo asiakkaita, kuten aikoinaan esimerkiksi Pyynikillä sijainneeseen Senssi-klubiin”, muistelee Jimi Paakkanen.