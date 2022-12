Tampereella puoli vuotta suljettuna ollut Kauppakatu on nyt auki – Tuskin milloinkaan työmaalla on ollut yhtä paljon väkeä

Moro-lehden tiistaina julkaisema verkkojuttu oli poikkeuksellisen luettu ja kaupunkilaisten Tampereen Sähkölaitosta moittivia kommentteja tuli yli sata.

Tuskin milloinkaan Kauppakadun remontissa on nähty näin paljon kadunrakennusasiantuntijoita ja työkoneita. Katukivetyksen kilkutus on niin voimallista, että työmaa saattaa valmistua kokonaan lähipäivinä.

Moro, Kauppakatu

Tampereen yrittäjien murheenkryyni eli vaivihkaa kesällä suljettu Kauppakatu on nyt avattu liikenteelle ja kivetyksen rakentaminen käy todennäköisesti lähes maailmanennätysvauhtia.

Moro-lehti kertoi tiistaina 29.11. verkkojulkaisussaan, että kadun varrella toimivat kivijalkayrittäjät ovat epätoivoisia. Katu suljettiin kesäkuussa, mutta yrittäjille kukaan ei muistanut kertoa sulusta ja se näkyi monta kuukautta pienyrittäjien kassassa.

Moro vieraili samalla paikalla torstaina 1.12. ja kadun näkymä oli tyystin muuttunut parissa päivässä.

Koko katu on nyt avoinna Hämeenpuistosta Keskustorille. Näsilinnankadulle saakka on lähes kaikki montut peitetty. Risteyksestä Keskustorille saakka puolet kadusta on avattu autoliikenteelle.

Hämeenpuistosta pääsee nyt ajamaan Kauppakatua pitkin kohti Keskustoria. Suljetun katuosuuden avoimet montut täytettiin ennätysvauhtia.

Uskomattominta on kuitenkin se, että kadulla kuuluu rehellisen työn ääniä ja paikalla on yli kymmenen kadunrakennusasiantuntijaa.

Kassi kädessä

Yksi pinnansa polttaneista ja Moron jutussa esiintyneistä yrittäjistä oli vaatetusliikettä pitänyt Carita Byde.

”Sähkölaitoksen edustajat kävivät lahjakassin kanssa pahoittelemassa tilannetta. Kysyin heiltä, että miten korvataan lähes puolen vuoden aikana syntyneet taloudelliset tappiot. En saanut kysymykseen vielä vastausta, mutta täytyy ottaa asia esiin muissa yhteyksissä.”

Näsilinnankadulta Keskustorille saakka autoliikenteen käytössä on osa katua.

Joka tapauksessa jostakin päin Tampereen sähkölaitosta tai kaupungin pormestaristoa on todennäköisesti annettu tiistain jälkeen jyrkkä kehotus katuremontin välittömään päättämiseen.