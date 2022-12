Naapurit ihmettelivät menoa toimistotalossa – Miksi valot paloivat yötä päivää?

Tyhjään toimistohuoneistoon tehtiin tutkimusretki ja paljastui jotain "vähän hölmöä”.

Toiseksi ylimmän kerroksen toimistotilan valot sisäpihan puolella paloivat yötä päivää ainakin vuoden. Kuva on otettu Kyttälänkadun suunnasta. Talo on Aleksanterinkadun varressa.

Moro, Aleksanterinkatu

Kyttälänkadulla asuva pariskunta on pian vuoden päivät kummastellut keittiönsä ikkunasta näkyvää tilannetta: naapurin toimistotalossa yhdessä toimistossa palavat aina valot.

”Melkein vuoden verran ne ovat siinä palaneet päivin ja öin ja vuoden jokaisena päivänä. Varmasti ainakin 21. joulukuuta viime vuonna valot huomattiin”, toteavat Riitta Haapala ja Kai Kangasjärvi.

”Tuohan vie aika lailla sähköäkin.”

Sovittiin, että Moro pyrkii selvittämään asiaa. Tontille rakennetaan pian uusi kymmenkerroksinen asuintalo. Sen tekee Skanska. Taloa on suunniteltu yhdessä vakuutusyhtiö Pohjantähden kanssa, jonka nykyinen toimistotalo on.

Skanskan viestinnästä selvitetään, ettei kyseinen toimistotila ole heidän omistuksessaan.

Kumma kytkentä

”Isännöitsijältä sain kuitenkin tiedon, että omistaja oli käynyt paikalla tutkimassa tilannetta, ja jostain syystä valoja ei saa pois valokatkaisimesta. Hän selvittää nyt tilannetta edelleen, ja tarkoituksena on saada valot pois päältä”, viestinnästä kerrotaan.

Talon isännöitsijätoimistosta kiitellään naapurin tarkkaa havainnointia. Sisäpihalla palavan toimistotilan valojen vikaa ei olisi muutoin havaittu kenties koskaan.

”Toimiston omistaja on käynyt paikalla, ja nyt on valot sammutettu. Kävi ilmi, että valot oli kytketty niin, ettei niille löytynyt mistään katkaisijaa. Nyt otettiin sulake pois. Kyse on jo pitempään tyhjillään olleesta huoneistosta. Vähän hölmöstihän tuo kytkentä oli ilmiselvästi tehty”, toimistosta kommentoidaan.

Isännöintitoimiston mukaan on hyvä asia, että turhaan päällä olleet valot saatiin sammutettua.