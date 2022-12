Tulin surulliseksi, kun ymmärsin, että jengiytyminen on todellisuutta myös Pirkanmaalla. Mietin, odottavatko meitä poltetut autot ja tuhotut liikkeet, aivan kuten Malmössä. Katuväkivalta on jo lisääntynyt huolestuttavasti.

Malmö on Ruotsin 3. suurin kaupunki, aivan kuten Tampere Suomessa. Mutta siihen yhtäläisyydet sitten loppuvatkin. Malmössä jengiytyminen näkyy Rosengårdin lähiössä.

Tampereen ympäristökuntien profiili perheiden omakotitaloidylleinä on kyllä täysin erilainen kuin Lindängenin tai Rosengårdin. Silti juuri näistä kehyskunnista on tänä syksynä kantautunut huolestuttavia uutisia.

Iltalehdessä oli hiljattain iso uutinen Pirkanmaan jengeistä. Kun juttu tuli julkisuuteen, oppilaani tulivat vihasta puuskuttaen tunnille. He eivät omien sanojensa mukaan kuulu jengiin, vaan viettävät vain aikaa porukalla. Kauhisteleva juttu kylvi vihaa ja turhautumista nuorisoon.

Moni koki, että nyt aikuiset liioittelevat asiaa, josta eivät tiedä yhtikäs mitään. Itseäni pelotti lähinnä se, kuinka paljon enemmän porukkaa juttu itsessään houkuttelee siinä mainituille mestoille.

Jututtamani nuoret kyllä myönsivät, että tilanteet eskaloituvat helposti paikoissa, joissa on paljon porukkaa. Nuorten kokoontumispaikat houkuttelevat myös täysi-ikäisiä ja heillä on mukanaan täysi-ikäisten varusteet.

Kun joku sanoo tai tekee jotain provosoivaa, tilanne riistäytyy lapasesta. Tästä poliisi on varoitellut pitkin syksyä. Itseäni huolestuttaa, mikä motivaatio näillä täysi-ikäisillä on viettää aikaansa koulujen pihoilla ja puistoissa.

Muistan oman nuoruuteni. Siihen kuului hengailu kavereiden kanssa, milloin kenenkin kotona. Ehdotinkin tätä oppilailleni, mutta ideani torpattiin. Heidän perusporukkaansa kuuluu noin 40 ihmistä.

Tämä on se ero entisaikoihin. Some on kasvattanut porukat isoiksi ja kotiin kokoontumisessa on riski, että jollakin jää sijaintitieto päälle. Tätä ongelmaa ei ennen somea ollut.

Joku muukin kyllä eroaa entisistä ajoista. 90-luvun alussa väkivalta, seksuaalinen häirintä ja kiusaaminen olivat kouluissa arkipäivää. Itsemurhia tapahtui paljon. Koulukuraattoreista tai psykologeista ei oltu kuultukaan. Kenellekään ei voinut puhua omia asioitaan.

Nykypäivänä asiat ovat paljon paremmin. Nuoriso pystyy puhumaan tunteistaan ja apua on tarjolla aivan eri tavalla. Nuoret ovat monessa asiassa fiksumpia kuin koskaan ennen.

Mutta jollain tapaa tuntuu, että seisomme silti nyt risteyksessä. Aikuisilla on suuri valta siinä, miltä saamme aikuisuuden näyttämään. Onko se nuoren näkökulmasta houkuttelevaa, se ihan tavallinen elämä, jos tarjolla on myös erilainen, rikollinen elämä? Hehkutammeko tarpeeksi tavallisuutta ja arkiaamuja vai valitammeko vain aikuisuuden taakkaa, huolia, laskuja ja työn tekemistä?

Kerro nuorelle, miten onnellinen olet ja kuuntele huolet korvat auki. Välitä, äläkä väistä, jotta Tampere pysyy Tampereena.

Kirjoittaja on opettaja ja Moron lukijatoimittaja.