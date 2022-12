Kuvassa on valtavan kokoinen pistiäinen.

Luontotohtorille voi lähettää pähkäiltävää valokuvan kera moro@aamulehti.fi -sähköpostiin. Kuva on tunnistamisen kannalta tärkeä asia.

Kerro myös, millä paikkakunnalla ja millaisessa paikassa havainto on tehty. Liitäthän kysymykseen myös tiedon luontohavainnon ajasta sekä eliön kokoarvion.

Luontotohtori setvii Pirkanmaalla tehtyjä lukijoiden luontohavaintoja.

Moron luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on Tampereen luonnontieteellisen museon intendentti.

Lukijan kysymys: Tällainen viime kesänä löytyi. En tiedä mikä on.

Johanna

Luontotohtori vastaa: Kuvassa on yksi suurimmista pistiäislajeistamme jättipuupistiäinen. Se voi olla noin 4–5 senttiä pitkä, ilman tuntosarvia mitattuna.

Hurjasta ulkonäöstä ja takapään ”piikistä” huolimatta se ei pistä, paitsi havupuuhun, jonka sisällä sen toukat elävät. Myös sen lentoääni, kova surina kiinnittää yleensä huomion.

Luultavasti kuva on otettu heinä-elokuussa, joka on tämän lajin tavallisinta lentoaikaa. Laji on meillä yleinen.