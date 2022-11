Jouluna Tampereella on tyhjiä pöytiä ja nälkäisiä perheitä

Tampereen Teatterin näyttelijät järjestävät ensi sunnuntaina Aleksanterin kirkossa perinteisen joulukonsertin, jonka tuotto ohjataan kokonaisuudessaan Tampereen ev. lut. seurakuntien Ruokapankin hyväksi.

Moro-lehti osallistuu TT:n hyväntekeväisyyshankkeeseen tiedottamalla ja lähettämällä konsertin suorana netissä, koska tiedostamme tilanteen vakavuuden.

Kukaan ei vielä viime jouluna voinut kuvitella, että jouluna 2022 Tampereella on tyhjiä joulupöytiä ja nälkäisiä perheitä. Jo marraskuun aikana Ruokapankilla on ollut avustuspisteitä, joista on poistunut nälkäisiä ja epätoivoisia ihmisiä.

Syynä pahentuneeseen tilanteeseen on etenkin Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama elintarvikkeiden ja energian hintojen nousu. Myös ukrainalaiset pakolaisperheet käyvät seurakuntien ruokajonoissa, koska muuta vaihtoehtoa ei ole.

Vähävaraisten tamperelaisten kannalta on harmillista, että myös EU:n ruoka-apu on loppunut, eikä uutta järjestelmää ole saatu aikaiseksi.

Seurakuntien Ruokapankki tekee arvokasta työtä, mutta sekään ei pysty ihmeisiin, jos elintarvikkeiden ostamiseen ei ole rahaa.

Ruokapankki saa paljon avustuksia elintarviketuottajilta ja vähittäiskaupalta, mutta niiden lahjoittamalle hävikkiruualle on nykyisin paljon muitakin ottajia.

Edessä on poikkeuksellinen joulu ja sen vuoksi tarvitaan poikkeuksellisia toimenpiteitä ja kaikkien tamperelaisten yhteistä vastuunkantoa.