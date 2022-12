Tamperelaisilla Komokallioilla on talon täydeltä laivoja – katso kuvat vaikuttavista yksityiskohdista

Uskomattoman upeat pienoismallit ovat syntyneet alakerran askarteluhuoneessa.

Maija ja Jussi Komokallion uusin mestariteos on ruotsalainen legenda Vasa-laiva, joka upposi Tukholman edustalle neitsytmatkallaan vuonna 1628. Hyvin säilyneeseen pienoismallin esikuvaan voi tutustua Vasa-museossa Tukholmassa.

Moro, Lukonmäki

Pienoismallitaituri Jussi Komokallio teki ensimmäisen pienoismallinsa noin vuonna 1968, kun hän ja vaimonsa Maija Komokallio toivat purjelaivan rakennussarjan lomaltaan Mallorcalta.

Laiva roikkuu edelleen keittiön ja ruokailuhuoneen välillä katossa. Sen seuraksi Komokallioiden, ”telakaksi tätä voisi kutsua”, kotona on syntynyt pienoismalli vuodessa. Lukonmäen omakotitalossa pienoismalleja on joka paikassa ja ainakin 15 on lähtenyt maailmalle.

”Tuttavat ovat niitä halunneet. Jokaisella ostajalla on ollut jokin henkilökohtainen side pienoismallin esikuvaan.”

Ensimmäisen rakennussarjan jälkeen laivat on tehty piirustuksista alusta alkaen: runko, kansirakenteet, köysistöt, yksityiskohdat. Niiden tekeminen vaatii paljon kekseliäisyyttä.

”Yhden laivan nimen sai tehtyä juuri oikealla tavalla pienistä makaroneista, joita olimme tuoneet ulkomailta.”

Pienoismallien rakentaminen alkoi Mallorcalta ostetusta purjelaivan rakennussarjasta. Sittemmin upeita yksityiskohtaisia malleja on syntynyt piirustusten perustella kymmeniä.

Jussi Komokallio on rakentanut pienoismalleja yli 50 vuotta. Hän ja Maija Komokallio tuumivat, että kokoelmasta voisi jo joitakin myydä muillekin kuin tutuille tilauksesta. Monelle tutulle on tehty Näsijärven höyrylaivoja, joihin heillä on ollut henkilökohtainen side.

Kuten näkyy, yksityiskohtien määrä ja pikkutarkkuus on hämmästyttävän upeaa. Malleja syntyi noin yksi vuodessa päivätöiden ohella.

Kaikki Näsijärven höyrylaivat on tehty pienoismalleiksi, esimerkiksi Pohjola ja Tarjanne useaan kertaan tuttujen toiveesta. Vasemmalla ylhäällä on Kuru-laiva ennen kuin kansirakenteita korotettiin. Mukana on myös kalastusalus ja hinaaja muualta kuin Nässyltä.

Lapsesta se lähti

Komokalliot ovat varmoja, että pienoismallien tekeminen iskostui Jussin olemassaoloon jo lapsena. Hänen isänsä oli ylikonemestarina laivalla, ja satamassa Jussi pääsi viettämään aikaa laivalla.

”Isä teki pienoismallin matkustajalaiva S/S United Statesista ja osallistui sillä amerikkalaisen Mechanix Illustrated -lehden kilpailuun. Siitä tuli voitto ja palkinnoksi diplomi ja kultainen vasara.”

Jussi Komokallion isän voittoisa pienoismalli S/S United Statesista on kunniapaikalla alakerrassa.

Sekä pienoismalli, diplomi että vasara ovat kunniapaikalla alakerrassa. Siellä on myös varta vasten rakennettu työhuone täynnä piirustuksia, työkaluja ja tarvikkeita.

Amerikkalaislehti lähetti palkinnon lisäksi komean dipolmin.

Jussi Komokallion isän tekemän pienoismallin yksityiskohtaisuus on vaikuttava. Mittakaava on aika pieni, esimerkiksi pelastusveneet hän äkkäsi tehdä partavaahtotuubin metallista. Yhden pelastusveneen pituus on vain pari-kolme senttiä.

”Asuimme aiemmin omakotitalon yläkerrassa ja pienoismalleja syntyi keittiön pöydällä. Se oli hankalaa ja kerran heitin pitkään tehtyjä mustia purjelaivan tikkaita ulos ikkunasta, kun ne olivat mustalla pöytäliinalla sitä pudistellessani. Siinä sitten kontattiin nurmikolla tikkaita etsimässä”, Maija Komokallio nauraa.

Oma huone tarvitaan

Vuonna 1971 perheelle valmistui Lukonmäkeen omakotitalo, jonka suunnittelijalle oli annettu muun muassa ohje, että kunnollinen askarteluhuone pitää olla.

Kun oma talo rakennettiin, oli selvää rakentaa myös kunnollinen askarteluhuone. Täällä Jussi Komokallio on luonut suurimman osan pienoismalleista.

Piirustuksesta näkee, miten valtava on purjelaivan pienoismallin rakentajan työmäärä pelkästään köysistöjen tekemisessä.

Tämä ei ole sekaisin oleva työpöytä, vaan jokaisella tavaralla ja työkalulla on tuttu paikkansa, josta ne löytyvät helposti.

Pienoismallin rakentajan työkaluarsenaaliin kuuluu monen moista.

”Jussi teki pienoismalleja töiden jälkeen, kun oli työelämässä”.

”Tein lauantaisin ja sunnuntaisin.”

”Teit sinä niitä iltaisinkin”, Maija nauraa.

Maija ja Jussi olivat molemmat telakalla hommissa. Maijan vastuulla olivat varsinkin purjelaivojen purjeet.

”Valkoisesta lakanakankaasta tai muusta puuvillassa ompelin ja värjäsin. Värjäämisessä piti aina kokeilla erilaisia tapoja, jotta tuli juuri oikea väri. Käytin esimerkiksi kananmunan kuoria ja teetä.”

Purjeet olivat Maija Komokallion erityisvastuualuetta. Niiden ompeluun ja värjäämiseen tarvittiin usein kokeiluita, että tuli juuri oikeanlaiset.

Haaste kiinnosti

Yhdeksi pikkutarkan ja todella taitavan pienoismallien rakentamisen poltinpuuksi Maija kertoo pari luonteenpiirrettä Jussistaan.

”Hän on aina ollut tunnollinen ja tarkka, pienoismalli on ollut haaste, ja lopputuloksen näkee valmiina.”

Mieluisimmasta haasteesta kysyttäessä menee hetki miettimiseen. Lista on liian pitkä.

”Yksi on alakerran portaiden yllä roikkuva norjalainen koululaiva Norskelöv. Se on Jussilta todellinen taidonnäyte. Se oli hirmuisen työläs.”

Yksi mieluisimmista töistä roikkuu alakerran portaiden päällä. Norjalaisen koululaivan Norskelövin rakentamisessa oli hirmuinen homma.

Tanskalaisen koululaivan pienoismalli roikkuu katosta eteisen ja portaiden välillä.

Uusin pienoismalli on ruotsalainen legenda Vasa-laiva.

”Se oli haastava. Onneksi osan peräpeilin yksityiskohdista sai valmiina. Laivaa piti työn aikana käydä monta kertaa Tukholmassa katsomassa, se oli mukavaa.”