Anastasian suurorkesteri ja lapsitähdet osallistuvat joulukonserttiin sunnuntaina Tampereella – Tuotto ohjataan kriisiin joutuneelle Ruokapankille

Tampereen Teatterin näyttelijät pitävät jo 38. konsertin, yksi näyttelijä on ollut mukana niissä kaikissa.

Tampereen teatterin näyttelijöiden jouluun on jo kymmeniä vuosia kuulunut joulukonsertin harjoitukset. Viime viikolla niihin osallistuivat Seppo Mäki (vas.), Arttu Ratinen, Petrus Kähkönen, Kaisa Hela, Elina Rintala, kapellimestari Niina Alitalo (pianon takana), Iina Suomalainen, Annuska Hannula, Tuija Vuolle ja Pia Piltz.

Moro, Tampereen Teatteri

Tampereen Teatterin näyttelijät järjestävät jo 38. kerran perinteisen joulukonserttinsa ensi sunnuntaina 4.12. kello 18 Aleksanterin kirkossa.

Moro-lehti lähettää konsertin suorana nettisivuillaan aamulehti.fi/moro.

Tällä kertaa kolehti ja konsertista kertyvät tulot ohjataan kokonaisuudessaan Tampereen ev. lut. seurakuntien Ruokapankin hyväksi.

Tamperelaisten vähävaraisten perheiden tilanne on erittäin vakava, sillä Ruokapankki ei enää marraskuun aikana ole kyennyt toimittamaan kaikkiin avustuspisteisiin niin paljon ruokaa kun kaupungissa tarvittaisiin.

Konserttiin osallistuu myös poikkeuksellisen iso ja näyttävä joukko teatterin työntekijöitä.

Lapsitähdet kuorossa

Mukana on Anastasia-menestysmusikaalin suurorkesteri ja kaikki näytelmässä esiintyvät viisi lapsitähteä. Pääroolin näyttelijä Pia Piltz laulaa myös yhden Anastasiaan kuuluvan kappaleen, Muisto tuo joulukuinen.

Näyttelijöiden puuhahenkilö Pia Piltz, millä mielellä Tampereen Teatterin näyttelijät valmistautuvat nyt hyväntekeväisyyskonserttiinsa?

”Koska ruuan hinta on yleisesti noussut, lahjoituksista on vielä enemmän apua kuin kenties aikaisempina vuosina. Haluamme näyttelijöiden kanssa olla mahdollistamassa seurakuntien tukea tamperelaisille vähävaraisille ja apua tarvitseville kaupunkilaisille. Haluamme lisäksi tuoda joulumieltä, iloa ja rauhoittumista joulumusiikin parissa. Konsertti on meille tärkeä perinne ja suhtaudumme sen valmistelemiseen aina intohimolla ja ilolla!”

Tämä on jo 38. kerta kun Tampereen Teatterin näyttelijät järjestävät kaikille kaupunkilaisille tarkoitetun joulukonsertin. Onko näyttelijöillä joitakin muita omia jouluperinteitä?

"Tampereen teatterissa on perinteisesti esitetty joulunäytelmää Saiturin joulu, nyt jo yhdettätoista vuotta! Tämän lisäksi perinteeksi on muodostunut juhlistaa joulua yhdessä Tampereen Työväen Teatterin kanssa. Juhla järjestetään aina vuorovuosin jommassakummassa teatterissa ja tämän teatterin kuuluu vastata myös ohjelmasta. Tänä vuonna vuoro on Tampereen Työväen Teatterilla. Omiin jouluperinteisiini kuuluu ainakin joulukorttien askartelu ja lähettäminen sekä piparkakkutalon tekeminen.”

Joulukonserttien konkari Seppo Mäki (vas.) osallistui konsertin harjoituksiin. Mukana olivat myös Arttu Ratinen ja Petrus Kähkönen.

Aina mukana

Nuoren polven lisäksi konsertissa esiintyy myös todellinen konkari. Näyttelijä Seppo Mäki on ollut mukana kaikissa aikaisemmissa 37 konsertissa. Tällä kertaa hän laulaa kappaleen Kun joulu on.

Konsertin juontaa Reino Bragge. Konserttiin on vapaa pääsy. Kirkkoon mahtuu noin 1 200 kuulijaa.

Lisätietoa Tampereen ev. lut. seurakuntien Ruokapankin keräyksistä saat klikkaamalla tästä.

Kaupunkilaiset voivat osallistua keräykseen klikkaamalla tästä.