Yrittäjien pinna paloi Tampereen keskustassa – Kauppakatu suljettiin puoleksi vuodeksi, mutta kukaan ei muistanut kertoa siitä kivijalkakauppiaille

Kaukokylmää rakentavan Tampereen Sähkölaitoksen mukaan kadun piti olla taas kunnossa tänään, mutta se on yhä suljettu ja keskeneräinen.

Moro, Kauppakatu

Kauppakadun Hämeenpuiston pään kivijalkakauppiaat ovat joutuneet jokaisen yrittäjän painajaiseen.

Heidän mukaansa Kauppakatu suljettiin ennalta ilmoittamatta viime juhannuksena. Sen jälkeen oli noin kuukausi täysin hiljaista, kunnes kivetys revittiin auki.

”Urakka olisi ollut noin kuukauden työ, mutta nyt sitä on tehty jo puoli vuotta”, laskee Kauppakadun rautakauppias Juha Laine.

Kauppakadun Hämeenpuiston puoleinen pää on ollut suljettuna autoliikenteeltä ja jalankulkijoillakin on ollut vaikeuksia löytää reittiä työmaa-aitojen viidakossa. Se on näkynyt korttelin yrittäjien kassoissa.

”Työmiesten pitäisi päästä hakemaan autoillaan tarvikkeita. Nyt he eivät ole päässeet kadulle ja se näkyy kassassa”, selventää Laine.

Muutaman liiketilan päässä toimii Carita Byden vaatetusliike.

”Urakoitsijan edustaja on syyskuusta alkaen käynyt useasti lupailemassa työmaan loppumista ja kadun aukaisua, mutta vieläkään lupaukset eivät ole toteutuneet.”

Byden mukaan nyt pitäisi olla vuoden vilkkain aika muun muassa itsenäisyyspäivän juhlien vuoksi, mutta kadun sulku on vienyt liikevaihdon.

Sama viesti on Krista Hännisellä, jonka kauneudenhoitoalan yritys sijaitsee kadun toisella puolella.

Hissit tärkeimpiä

Jussi Airila osallistui Moron tapaamiseen kadun asukkaana.

”Koko urakan suunnittelu on ollut aivan käsittämättömän luokatonta. Olisin voinut kuunnella työn ääniä öisinkin kunhan vain urakka olisi tehty kerralla. Nyt ei pitkään aikaan kadulla ole ollut yhtäkään työmiestä.”

Airila arvelee, että Tampereen Sähkölaitos yrittää pakkomyydä taloyhtiöille kaukokylmää, jonka putkia urakassa asennetaan.

”Ainakaan meidän taloyhtiössä ei ole varaa liittyä mukaan. Se toisi 45 000 euron kustannukset per asunto. Taloyhtiön viisi hissiä odottavat remonttia ja lisäksi viilennystä tärkeämpiä hankkeita ovat esimerkiksi ikkunat ja katto.”

”Korttelin toisella puolella ratikkaa tehtäessä työ sujui ihan eri tavalla. Urakka eteni ripeästi ja siitä tiedotettiin tehokkaasti. Miten ihmeessä Tampereen kaupungin katutilan valvonta voi hyväksyä tällaista toimintaa Tampereen sähkölaitokselta”, Airila kysyy.

Eilen valmista

Tampereen Sähkölaitoksen toimitusjohtaja Jussi Laitinen, milloin katu saadaan kiinni ja käyttö normaaliksi?

”Katutyöt valmistuvat pääosin marraskuun loppuun mennessä. Pieniä viimeistelytöitä tehdään vielä myöhemmin muun muassa sääolosuhteet huomioiden.”

Hämeenpuiston pää on ollut suljettuna juhannuksesta lähtien. Miksi sitä ei ole vieläkään saatu valmiiksi?

”Rakentamista on tehty kaupungin yhteisrakentamissopimuksen mukaisesti ja samassa yhteydessä on rakennettu myös hulevesiviemäriä. Myös kaukolämpöputkia on peruskorjattu työmaan yhteydessä. Edellä mainitut ovat osaltaan kasvattaneet työmaan läpimenoaikaa, mutta ovat myös pois tulevien vuosien rakentamisesta.”

Yrittäjien mukaan kadun sulku tuli yllätyksenä eikä tähän päivään mennessä heihin ole sähkölaitoksen puolesta otettu yhteyttä. Miksi tiedotus ontuu?

”Tiedottamisessa on selkeästi kehitettävää. Isännöitsijöille on lähetetty työmaasta tiedotteet, mutta henkilökohtaisesti ei alueen eri toimijoita ole tavattu.”

Yrittäjät arvelevat, että remontin viivyttämisellä yritetään painostaa taloyhtiöitä liittymään järjestelmään. Pitääkö paikkansa?

”Ei pidä paikkaansa.”